'Verkoop e-bikes blijft stijgen, maar die van traditionele fietsen daalt'

Inmiddels is ongeveer een op de drie verkochte fietsen in Nederland een e-bike. In zeven jaar tijd is de verkoop met 75 procent gestegen.

Het aantal traditionele modellen dat fietsenhandelaren van de hand kunnen doen, is sinds 2010 juist met 37 procent gedaald.

Voor dit jaar verwachten de analisten van ABN per saldo een 3 procent hogere fietsenverkoop. Elektrische fietsen zullen daarbij een stijging van 10 procent laten zien en de andere fietsen een stabilisatie.

Online

ABN AMRO stelt verder dat de online verkoop van fietsen snel populairder wordt. In 2013 verkochten fietsenhandelaren minder dan een tiende van hun fietsen via internet, vorig jaar was dat al meer dan een kwart.

Wel blijft in deze branche de fysieke winkel cruciaal, omdat klanten er terecht kunnen voor advies over bijvoorbeeld het instellen van de versnellingen, afstellen van de pedalen en het op de juiste hoogte zetten van stuur en zadel van de fiets.

De strategie van Fietsenwinkel.nl is daarvoor illustratief, stelt ABN AMRO. Dat is van origine een pure webaanbieder, maar het bedrijf opende vorig jaar zeventien servicewinkels voor proefritten en advies.

Werkplaats

Andere conclusies in het rapport zijn dat fietsenkopers minder merktrouw zijn geworden en dat verkopers het meer en meer moeten hebben van omzet uit de werkplaats in plaats van uit de winkel.

ABN AMRO ziet verder groeimogelijkheden in het abonnementenmodel, waarbij klanten geen fiets meer kopen, maar leasen. Vooral bij de dure e-bike kan dat een uitkomst zijn: die kost nieuw gemiddeld 1.948 euro.

