Zestien Nederlandse ondernemingen verkennen mogelijkheden in Zimbabwe

Het bezoek wordt georganiseerd door de Netherlands-African Business Council (NABC) en duurt van 4 tot 9 juni. Er doen vooral bedrijven uit de pluimveesector mee, maar ook groente- en fruittelers.

Volgens missieleider Anitra van der Kraan heeft het vertrek van Mugabe in november de verhoudingen tussen Zimbabwe en het westen verbeterd. Zo sprak de NABC onlangs met minister van Buitenlandse Zaken Sibusiso Moyo, toen hij in Brussel op bezoek was.

''Deze handelsmissie toont aan dat er vertrouwen is bij de Nederlandse ondernemers dat er echt een nieuwe wind is gaan waaien in Zimbabwe'', aldus Van der Kraan. ''Er is een breed gedragen gevoel dat buitenlandse ondernemers en investeerders nu een stuk meer welkom zijn.''

Op het programma staan bezoeken aan pluimveebedrijven, een receptie op de Nederlandse ambassade in Harare en een ontmoeting met de Nederlandse rozenkweker Aart Nugteren, die al decennia in Zimbabwe actief is.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.