Softwarebedrijf en bouwgroep winnen Koning Willem I Prijs

De prijzen werden maandagavond uitgereikt door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De prijzen moeten "goed ondernemerschap" belonen en worden sinds 1958 tweejaarlijks uitgereikt.

AFAS Software won de prijs in de categorie Grootbedrijf. Het concern wist Royal HaskoningDHV en Eska achter zich te laten. Het concern heeft de prijs te danken aan de inzet voor mens en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bouwgroep Dijkstra Draisma kreeg de prijs uitgereikt in de mkb-categorie. Het concern, inmiddels 110 jaar oud, werkt onder de naam DD Wonen aan duurzame oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, zorg en leefbaarheid. Eerder won het bedrijf al de Duurzaam Bouwen Award 2016.

Eosta won de Koning Willem I Plaquette vanwege de innovatie bij het bedrijf. Eosta is een importeur en distributeur van biologische versproducten. Een trace and tell-systeem dat Eosta gebruikt, vertelt precies waar het product vandaan komt en wie de duurzame teler is.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.