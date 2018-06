Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Zo'n 5.000 bezoekers uit tachtig landen zullen van maandag tot en met woensdag het fintech-evenement Money 20/20 Europe bijwonen.

Op het evenement zullen fintech-bedrijven en financiële instellingen vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten om nieuwe ideeën en kennis op te doen over vernieuwingen in betalingsverkeer.

Sprekers zijn onder anderen topman Ralph Hamers van ING, Steve Wozniak van Apple en Laurent le Moal van PayU. Het evenement vindt plaats in RAI Amsterdam.

Technologieweek

Maandag begint ook de Dutch Technology Week (DTW). Tijdens deze zevende editie worden in en rond Eindhoven ruim vijftig evenementen georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Doel van de DTW is om de positie van de Nederlandse hightechsector te versterken. Dat wil de organisatie doen door successen van de sector in beeld te brengen.

Op het programma voor 2018 staan onder andere een bijeenkomst over de mogelijkheden van drones en composieten, een zogenoemde Night of the Nerds voor jongeren van veertien tot negentien jaar, het Slimmer Leven Huis en een rondleiding door de tentoonstelling Van Spierkracht tot Robotproof.

Zakendoen in Duitsland

Tijdens de Duits-Nederlandse Handelsdag die dinsdag plaatvindt in Papenburg in Nedersaksen, kunnen ondernemers uit beide landen elkaar ontmoeten.

Er worden tweetalige workshops gehouden. Ook kunnen ondernemers uit zowel Duitsland als Nederland hun producten en diensten laten zien op een informatiemarkt.

Ondernemers die graag in contact willen komen met samenwerkingspartners of in gesprek willen met een specialist, kunnen aan elkaar gekoppeld worden via matchmaking. Deelname is gratis.

Verwachtingen hotelsector

Ondernemers en geïnteresseerden in de hotelbranche krijgen woensdag de zogenoemde Dutch City Hotel Index 2018 voorgeschoteld tijdens de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada. Welke Nederlandse steden presteren het best?

Daarnaast wordt een onderzoek gepresenteerd rond de verwachtingen van hoteliers voor dit jaar. Op welke bezettingsgraden en kamerprijzen rekenen zij?

Aan het aantal potentiële gasten zal het in ieder geval niet liggen: in april bleek dat de toename van het aantal toeristen in Nederland de sterkste groei sinds 2006 doormaakt. Vooral het aantal buitenlandse gasten groeit stevig.

NAM zoekt innovatieve scale-ups

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een wedstrijd georganiseerd voor scale-ups die innnovatieve ideeën hebben voor de grootschalige opslag van duurzame energie. Donderdag vindt de finale van deze zogenoemde NAM70 Challenge plaats.

De challenge is georganiseerd naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de NAM, dat in het teken staat van het versnellen van de energietransitie.

Drie internationale scale-ups mogen tijdens de finale een poging doen de jury te overtuigen. Het gaat om Storelectric uit het Verenigd Koninkrijk, Proton Ventures uit Nederland en Eco-Tech Ceram uit Frankrijk.

Uitvindersprijzen

Het Nederlandse duo Erik Loopstra en Vadim Banine dingt donderdag in Saint-Germain-en-Laye, ten westen van Parijs, mee naar de publieksprijs bij de European Inventor Awards, de jaarlijkse uitvindersprijzen van het Europees Octrooibureau (EOB). Online kan gestemd worden op in totaal vijftien genomineerden.

Loopstra en Banine zijn genomineerd in de categorie Industrie. De twee ontwikkelden een nieuwe generatie microchips dankzij lithografie met extreem ultraviolet licht (EUVL).

Naast het publiek reikt ook een internationale jury van innovatiedeskundigen prijzen uit. Zij kiezen winnaars in vijf verschillende categorieën.

Elfwegentocht

Friese ANWB-leden kunnen zaterdag of zondag een proefrit in een elektrische auto maken. De testdagen worden gehouden in samenwerking met de Elfwegentocht.

Deelnemers kunnen bovendien duurzaam reisadvies ontvangen. Ook een testritje op een elektrische fiets behoort tot de mogelijkheden.

In mei maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat er op 1 januari van dit jaar ongeveer 22.000 volledig elektrische voertuigen op de weg waren in Nederland, 60 procent meer dan een jaar eerder.

Tijd voor functioneringsgesprekken

En vorige week schreven we een artikel rond de vraag hoe je het meeste uit je functioneringsgesprek haalt. Niet alleen interessant voor werknemers, maar natuurlijk ook voor werkgevers.

"De vraag is vooral: wat wil je van je functioneringsgesprek? Wil je meer loon of wil je er echt wat van leren?", aldus Kilian Wawoe, deeltijd docent HR Management aan de VU.

"Het probleem met functioneringsgesprekken is dat niemand erin gelooft, omdat veel bedrijven geen cultuur hebben waarin oprechte feedback wordt gegeven. Vergelijk het met het verschil tussen de kritiek die mensen in een restaurant geven en wat ze later op IENS schrijven. In het restaurant vond iedereen het altijd 'lekker', op IENS staat wat ze er echt van vonden. Daar heeft het restaurant niks aan", zegt Wawoe.

Importheffingen

Wat al een tijdje in de lucht hing, gaat nu toch echt gebeuren: de Verenigde Staten stellen importheffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. Deze landen hadden een tijdelijke vrijstelling van twee maanden, maar die verviel afgelopen vrijdag.

VNO-NCW vindt dat de Amerikaanse regering een brug te ver gaat met de heffingen, liet de werkgeversvereniging weten in een reactie op de aankondiging. Door tegenmaatregelen van de Europese Unie en de dreigende heffingen op auto's uit de EU dreigt volgens de organisatie bovendien escalatie van het handelsconflict.

''Van protectionisme en extra invoerheffingen zijn een land en zijn burgers nog nooit wijzer geworden'', aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.