Industrie verwacht 25 procent hogere investering in 2018

De verwachtingen van producenten zijn in de voorjaarsenquête nog iets positiever dan een halfjaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Aan het eind van 2017 verwachtten industriële ondernemers nog 16 procent meer te gaan investeren in het nieuwe jaar. Ook voorspelden ze dat hun investeringen in 2017 19 procent hoger zouden zijn dan in 2016.

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers.

De Nederlandse bedrijven investeerden in 2016 bijna 8 miljard, wat 2 procent minder was dan in 2015. In 2014 en 2015 waren de investeringen van de industrie wel hoger dan een jaar eerder.

Machines

Vooral in machines werd in 2016 veel geïnvesteerd, met ruim 68 procent van het budget. Gebouwen kwamen in dat jaar op de tweede plek (15 procent).

In de aankoop van vervoermiddelen werd met 4 procent relatief weinig geld geïnvesteerd, en het minst werd geïnvesteerd in grondaankopen.

De totale investering van de Nederlandse industrie kwam in 2016 op ruim 49 miljard euro. Dat was net iets minder dan het totaalbedrag in 2015, dat boven de 50 miljard uitkwam.

Andere sectoren

In 2015 en 2016 was het aandeel van de industriële investeringen een zesde van de totale investeringen in materiële vaste activa in Nederland.

Van alle niet-industriële Nederlandse bedrijven ging in 2016 het grootste deel van de investeringen naar vervoersmiddelen (25 procent). Machines en gebouwen kwamen daarna, met 23 en 22 procent. In dat laatste geval ging het zowel om bedrijfsgebouwen als woningen.