Nederlandse papierproducent komt in Ierse handen

Het in Dublin gevestigde Smurfit verwacht veel voordelen van de overname van Reparenco, dat het afgelopen boekjaar een bedrijfsresultaat van 41 miljoen euro had.

De fabriek heeft twee productiemachines die samen goed zijn voor jaarlijks 675.000 ton papier. Daarnaast kan de fabriek jaarlijks 750.000 ton papier recyclen. De overname heeft geen gevolgen voor de 315 banen bij Reparenco.

Reparenco is op dit moment in handen van de investeerder H2, die het bedrijf zes jaar geleden kocht. Onder H2 ging de fabriek over op de productie van grafisch papier, voor bijvoorbeeld tijdschriften en folders, en grondstoffen voor golfkarton.

Golfkarton

Aan die grondstoffen voor golfkarton heeft Smurfit op dit moment een tekort. De vraag naar het verpakkingsmateriaal groeit de afgelopen jaren, als gevolg van onder meer de toegenomen online verkoop.

Vakbond CNV houdt een vinger aan de pols bij de overname, maar is voorzichtig optimistisch. ''Smurfit Kappa geeft aan dat er voorlopig niets verandert. Maar wat is de definitie van voorlopig?" vraagt bondsbestuurder Nicole Engmann-van Eijbergen zich af. Ook moet er gesproken worden over zaken als welke cao - die van Smurfit of die van Reparenco - er gaat gelden.

