Bouwsector ziet omzet terugkeren op niveau van voor financiële crisis

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de opbrengsten in de bouwnijverheid 4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2008, het jaar waarin de financiële crisis mondiaal toesloeg.

Ten opzichte van een jaar eerder stegen de opbrengsten met 8,6 procent. Daarmee beleefde de bouwsector het veertiende kwartaal op rij waarin de opbrengsten stegen.

Dat de opbrengsten stegen tot boven pre-crisisniveau, wil overigens niet zeggen dat bouwbedrijven er nu beter voor staan dan destijds. Een woordvoerder van CBS wijst erop dat ook de kosten voor veel bedrijven zijn gestegen.

Een bijkomend probleem voor veel bouwbedrijven is het tekort aan personeel. Zo was het aantal onvervulde vacatures in de sector in het eerste kwartaal vijftienduizend. Dat is zesduizend meer dan in de dezelfde periode vorig jaar. Een vijfde van de bouwondernemers denkt daarom als gevolg van die krapte op de arbeidsmarkt tegen productieproblemen aan te lopen.

