'Verkoop speciaalbier stijgt, toch stoppen meer brouwers ermee'

Mannenliefde, Haagsche Broeder, Prael Mild Ale of een alcoholvrije Radler; in de kroeg en supermarkt wordt steeds meer speciaalbier verkocht.

Volgens cijfers van marktonderzoeksbureau IRI haalden supermarkten in de afgelopen twaalf maanden 13 miljoen euro extra omzet uit alcoholvrij bier. Dat is een stijging van 23,2 procent ten opzichte van een jaar geleden.

IRI onderzoekt de verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten en ziet de omzet van bier stijgen. De verkoop van pils blijft nagenoeg gelijk, de groei zit vooral in de zogenaamde 'karakterbieren'. Dat zijn speciaalbieren en bieren met minder of geen alcohol.

Alcoholvrij

"Consumenten variëren steeds vaker, speciaalbier zit in de lift", zegt Bart Schuurmans van IRI. "Het taboe is eraf. De smaak is verbeterd en bijna alle grote merken bieden alcoholvrij aan."

Vooral alcoholvrije Radlers van grote merken als Amstel en Heineken worden volgens IRI meer verkocht. Heineken voert bijvoorbeeld grote marketingcampagnes om alcoholvrij bier te promoten.

Schuurmans verwacht dit jaar nog meer aandacht voor dit soort bier. "Bijna alle grote brouwers zijn in het segment gestapt."

​Speciaalbier

Ook als het gaat om speciaalbier halen grote spelers meer omzet. Schuurmans: "De top vijf best verkopende speciaalbieren zijn van Leffe, Grolsch, Gulpener, Hertog Jan en Duvel. Daarna volgen de kleinere merken."

Het aantal verschillende merken in het supermarktschap neemt toe. Volgens IRI stonden in 2015 gemiddeld 100 biermerken in het schap, op dit moment zijn dat er 148. Welke bieren dit zijn, verschilt per regio. Schuurmans: "Supermarkten bieden naast bekende merken ook lokaal bier aan."

Impact

Kleine brouwers krijgen meer impact, want de ondernemers kunnen hun bier vaker verkopen in supermarkten. De verkoop van speciaalbier in supermarkten steeg in een jaar tijd met 10 procent en de verkoop van soorten India Pale Ale (IPA) zelfs met 30 procent.

Bovendien bieden meer cafés en restaurant hun eigen huisbier aan. Ze laten kleine brouwers speciaal voor hun zaak een recept ontwikkelen.

Het totale aantal brouwerijen groeide de afgelopen drie jaar met ongeveer driehonderd brouwers en brouwerijverhuurders, blijkt uit cijfers van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

Kentering

Toch houden de laatste tijd meer kleine brouwers ermee op, merkt voorzitter Jan Ausems. "Het gaat vooral om de brouwerijhuurders. Dit zijn mensen die hun bier naar eigen recept brouwen of laten brouwen met behulp van de faciliteiten van een bestaande brouwerij."

Begin dit jaar ziet hij een duidelijke kentering. Opeens stoppen meer brouwers dan dat er beginnen.

"De markt is verzadigd", zegt Ausems. "De behoefte aan speciaalbier blijft toenemen, maar het aantal brouwers zal afnemen. Caféhouders en winkeliers worden kritischer. Ze selecteren op kwaliteit. Bovendien merk ik dat ze liever bier afnemen bij brouwers met een eigen brouwerij. Wie zijn bier bij een brouwerijverhuurder laat maken, krijgt het daarom moeilijker."

Voor zulke biermakers is het relatief makkelijk om te beginnen en te stoppen, omdat ze geen eigen pand en apparatuur hebben. Ausems spreekt deels uit eigen ervaring; hij laat zelf ook bier brouwen bij een brouwerijverhuurder.

Hij merkt dat het lastiger wordt om zijn bier aan de man te brengen. Zelf stopt hij niet, maar droomt hij juist van een eigen brouwerij plus biercafé.

Ben jij een kleine bierbrouwer? Deel in de NUjij-reacties of jij je herkent in dit verhaal. Wordt het voor jou ook steeds moeilijker om speciaalbier aan de man te brengen?