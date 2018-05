Horeca wil noodfonds voor gedwongen sluiting na geweldsincident

Daarvoor pleit de brancheorganisatie woensdag. De afgelopen maanden moesten diverse horecazaken voor langere tijd dicht na een geweldsincident, zoals Club Blu in Rotterdam en Suzy Wong in Amsterdam.

Bij Club Blu werd onder meer een op scherp staande handgranaat aangetroffen en ontplofte een explosief voor de deur. Suzy Wong werd dit jaar al twee keer gesloten, beide keren omdat er een handgranaat werd aangetroffen.

"We hebben het idee dat criminelen nu inspelen op en misbruik maken van het beleid van burgemeesters om een horecazaak te sluiten na een geweldsincident. Die incentive wordt weggenomen als de overheid met een noodfonds komt", aldus voorzitter van KHN Robèr Willemsen.

Wat de criminelen er precies mee te winnen hebben, weet KHN niet. Maar de recente gevallen met schoten en handgranaten buiten sluitingstijd kunnen volgens een woordvoerder geen ander doel hebben dan de ondernemers schrik aanjagen en benadelen.

Geen verwijt

Soms is volgens Willemsen al na een paar dagen duidelijk dat de horecaondernemer geen verwijt kan worden gemaakt. "En nu zijn horecabedrijven als Club Blu en Suzy Wong al maanden dicht. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat het individuele belang van een horecaondernemer in die gevallen minder zwaar weegt dan het algemene belang van de openbare orde."

De Telegraaf meldt woensdag op basis van een brief aan gemeenteraadsleden dat Suzy Wong te koop staat. Zowel in deze zaak als in die van Club Blu vindt volgens KHN binnenkort een kort geding plaats om heropening af te dwingen.

