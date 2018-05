Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

DNB-president Klaas Knot en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer reiken maandag de Koning Willem I Prijs en Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2018 uit. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg van Nijmegen.

De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. De Koning Willem I Prijs gaat naar bedrijven die onder meer durf, daadkracht en duurzaamheid hebben laten zien. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen mkb en grootbedrijf. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is bedoeld voor kleine of grote organisaties die duurzame innovaties hebben getoond.

In de categorie grootbedrijf zijn AFAS Software, Eska en Royal Haskoning DHV finalisten. In de categorie mkb maken AAE, Apollo Group en Dijkstra Draisma kans op de prijs.

Brexit

MKB-Nederland, VNO-NCW en de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken organiseren dinsdag de eerste van vijf regionale 'HulpbijBrexit on tour'-bijeenkomsten voor ondernemers.

Tijdens de bijeenkomsten worden ondernemers op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen rond de Brexit. Daarna kunnen zij al hun vragen stellen aan de aanwezige deskundigen van onder meer ABN AMRO, ING en de douane. Tot slot is er een borrel.

De eerste bijeenkomst vindt plaats in het Planetarium Amsterdam. De bijeenkomsten zijn gratis, maar je moet je eerst even aanmelden.

Racismetraining

Koffiewinkelketen Starbucks sluit dinsdag ruim achtduizend Amerikaanse vestigingen tijdelijk om zijn personeel te een training rond racismebetrijding te laten doen.

Aanleiding voor de stap is de arrestatie van twee donkere mannen bij een Starbucks-vestiging in Philadelphia. Zij zaten aan een tafel zonder iets te bestellen. Vervolgens wilden ze naar het toilet gaan, waarop de manager de politie belde. Die verwijderde de mannen gehandboeid uit de vestiging.

Bijna 175.000 werknemers van de keten verspreid over de Verenigde Staten nemen deel aan de training.

Horeca

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt donderdag nieuwe cijfers over de horecasector bekend. Hoe heeft de horeca gepresteerd in het eerste kwartaal van 2018?

In het vierde kwartaal van vorig jaar nam de omzet van horels, restaurants en cafés met 0,5 procent toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Met een omzetstijging van 7,4 procent over heel 2017 was de horeca terug op het niveau van 1999, aldus het CBS.

In het vierde kwartaal boerden hotels het best met een groei van 3,3 procent. De omzet van fastfoodrestaurants zat ook in de lift. Die van cafés en restaurants daalde echter iets.

Kijkje op de bouwplaats

Zaterdag zijn in het land meerdere bouwplaatsen te bezoeken. Dan is het namelijk de Dag van de Bouw, een initiatief dat sinds 2006 bestaat.

De locaties die deelnemen zijn te herkennen aan speciale bouwhekhanddoeken. Bezoekers kunnen rondlopen op de bouwplaats, constructies bekijken, een VR-bril uitproberen en het bouwterrein eens vanuit een ander perspectief bekijken, namelijk vanuit een bouwkraan.

Vorige week maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen bij gebouwd moeten worden in Nederland. Daarvoor heeft de minister afspraken gemaakt met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties .

Brouwers

Afgelopen donderdag ging de Week van het Nederlandse bier van start. Een goed moment om de Nederlandse biermarkt in kaart te brengen.

Wat blijkt? Ondanks dat de omzet van speciaalbier en alcoholvrij bier stijgt, leggen steeds meer kleine brouwers het bijltje erbij neer.

"Consumenten variëren steeds vaker, speciaalbier zit in de lift", zegt Bart Schuurmans van marktonderzoeksbureau IRI. "Het taboe is eraf. De smaak is verbeterd en bijna alle grote merken bieden alcoholvrij aan."

Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

En steeds minder zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen week weten.

In 2016 had nog maar 19 procent van de zzp'ers zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering, oftewel aov. Vijf jaar eerder was dit nog 23 procent. Aov's worden relatief het minst afgesloten door de jongste en oudste zelfstandigen.

Zelfstandigen die wel voor een verzekering kiezen, besteden gemiddeld 6,7 procent van hun bruto-ondernemersinkomen aan de premie.