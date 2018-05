Minder werk en omzet voor beveiligers na terreurpiek in 2016

De daling kwam volgens De Nederlandse Veiligheidsbranche niet als een verrassing. In 2016 was nog sprake van een piek door de opvang van vluchtelingen en een verhoogde dreiging voor terrorisme.

In 2016 was volgens de organisatie een recordaantal van dertigduizend mensen actief in de sector. Dat aantal daalde vorig jaar tot 27.754. De omzet in de branche ging in de periode met 2,8 procent omlaag tot 1,4 miljard euro.

De meeste van beveiligingsbedrijven voorspelde in 2016 al dat de omzet in ieder geval niet verder zou stijgen. Dit komt ook doordat de markt voor particuliere beveiligers flink verzadigd is. Daardoor wordt het voor bedrijven steeds lastiger om kostenstijgingen door te berekenen aan klanten.

Verder wijst de sectororganisatie op de aanhoudende vergrijzing. Bijna vier op de tien beveiligers is 45 jaar of ouder. Vooral jongeren verlaten de sector relatief snel. Hier moet in worden geïnvesteerd.

