Koninklijke Horeca Nederland overweegt schadeclaim sluiten rookruimte

Dit bevestigt een woordvoerder van de KHN aan NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf.

De brancheorganisatie pleit voor een overgangsperiode van vijf jaar. Dit geeft horecaondernemers de kans om eerdere investeringen in rookruimtes terug te verdienen.

Volgens onderzoek van KHN is door ondernemers gemiddeld 12.500 euro geïnvesteerd in met afzuiginstallaties uitgeruste rookruimtes. In de gehele sector zou het gaan om 70 tot 90 miljoen euro.

Claim

De woordvoerder van KHN zegt dat een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) al is toegezegd. Als dit overleg stukloopt dan zal de brancheorganisatie zich beraden op vervolgstappen.

"Er is nog geen definitief besluit over of horecaondernemers zelf met een claim komen of dat het een massaclaim wordt." Dit krijgt pas vorm als het zover is, aldus KHN.

Het rookverbod in de horeca geldt sinds 2008. Alleen in speciaal hiervoor ingerichte rookruimtes mag nog worden gerookt.

