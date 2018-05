Ondernemen in België: 'Tutoyeer niet meteen'

Volgens business development coach Thomas van Vliet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn Nederlanders zich niet zo bewust van de verschillen tussen beide landen.

"Nederlandse ondernemers denken vaak: dat doen we wel even." En dat is volgens Van Vliet, die bedrijven met uitbreidingsplannen in de Benelux met adviezen bijstaat, geen goed plan.

"De verschillen tussen ondernemen in Nederland en in België zijn best groot en dat zit hem met name in de cultuur", legt Van Vliet uit. "Nederlanders zijn graag direct en meteen duidelijk. Belgen zijn veel terughoudender in het begin."

De coach adviseert dan ook niet meteen te tutoyeren, respect te tonen en te proberen het vertrouwen van de Belgische zakenpartner te winnen. "Ga eerst lunchen, probeer een band op te bouwen. Als je eenmaal een relatie hebt, heb je aan een Belgische partij wel vaak een partner for life."

Geen uitbundige kleding

En let ook op hoe je je kleedt, benadrukt de coach. "Nederlanders komen dan weliswaar vaak in pak, maar combineren dat met een Mickey Mouse-stropdas. Dat wordt in België niet gewaardeerd. Kies voor formele kleding, niet te uitbundig."

In Wallonië is het belang van het opbouwen van een persoonlijke band nog sterker dan in Vlaanderen, merkt van Vliet op. Hij adviseert ondernemers dan ook om een vestiging in Brussel te openen en een Waal in dienst te nemen. Die spreekt dezelfde taal en kent de gebruiken.

Een ander verschil tussen Nederland en België is te zien op het gebied van koude acquisitie, een belletje doen zonder een relatie te hebben met het bedrijf of de persoon in kwestie. "Dat werkt in België minder goed", aldus Van Vliet.

Ook is in België veel meer dan in Nederland sprake van een hiërarchie. "Soms denk je als Nederlands bedrijf dat je al een deal binnen hebt, maar dan kan het nog lang duren, omdat het nog langs allerlei andere partijen in de organisatie moet", verklaart Van Vliet.

Kwaliteitsbewust

Maar er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. "Nederlanders en Belgen zijn kwaliteitsbewust. Daarnaast draaien zowel de Nederlandse als de Belgische economie voor een groot deel op import en export."

Volgens Van Vliet kunnen ondernemers die de sprong naar België willen wagen, zich het beste eerst voorbereiden door een expert in de arm te nemen en deel te nemen aan een sessie of missie gericht op het land.

"Woon bijvoorbeeld een matchmakingsessie bij. Of schakel de ambassade in. Zij kunnen de deur op een kier zetten en in kaart brengen welke Belgische bedrijven wel of geen interesse hebben", stelt Van Vliet.

Voor het Nederlandse mkb liggen er in België vooral kansen op het gebied van voeding, vooral biologische en gezonde producten zijn in trek bij de zuiderburen. Daarnaast is cybersecurity in opkomst. Ook ondernemers die actief zijn in zorginnovatie, hightech systems, de creatieve industrie en chemie kunnen hoge ogen gooien in België.

Volgens Van Vliet is het imago van Nederlandse ondernemers in België goed. "Afgezien van dat we als direct worden ervaren, vinden Belgen ons prettige handelspartners. Het is voor ons ook het tweede handelsland, na Duitsland. België is een kansrijk land voor Nederlandse ondernemers om te starten."

