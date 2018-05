Moederbedrijf SuperTrash leed al twee jaar achtereen verlies

Vorig jaar kwam het verlies uit op ruim 2,7 miljoen euro, blijkt dinsdag uit het faillissementsverslag. Een jaar eerder ging het nog om bijna 8,5 miljoen euro. In 2015 boekte het bedrijf nog een winst van 536.621 euro.

De omzet daalde van 32,3 miljoen euro in 2015, naar achtereenvolgens 22,8 miljoen in 2016 en 15,5 miljoen vorig jaar.

Volgens de curatoren lag de focus tot en met 2015 vooral op groothandel. In 2015 zijn een aantal retailwinkels teruggekocht en is de kledinglijn ST Studio opgezet.

"Deze werd slecht ontvangen, daarnaast was sprake van een terugloop van orders in de wholesale", staat in het verslag.

Liquiditeit

Mede hierdoor ontstonden liquiditeitsproblemen, waardoor het bedrijf niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. "Ondanks diverse investeringen en het wijzigen van de wijze van inkoop, bleek dat een faillissement onafwendbaar was."

Volgens de administratie was het bedrijf zo'n 2,2 miljoen euro schuldig aan debiteuren. Voor deze groep is een overeenkomst gesloten met de betrokken bank. De bank heeft de inning van deze facturen overgenomen.

Ten tijde van het faillissement werkten 69 mensen bij het bedrijf. De curator doet nog verder onderzoek naar mogelijk andere oorzaken van het faillissement.

Voorraden

De voorraad van de vennootschap 2Stepzahead B.V. is ongeveer 1,4 miljoen euro waard. Het gaat met name om kleding en accessoires voor de winter van 2017 en zomer van 2018. Deze voorraad ligt bij een logistiek partner opgeslagen. Deze partij heeft hier ook pandrecht op.

Vennootschap SuperTrash Retail B.V. heeft in de vijf eigen winkels nog voorraden ter waarde van 420.000 euro. Verder zijn er nog voorraden in bestelling en zijn er leveranciers en producenten die op hun betalingen wachten.

In overleg met de bank heeft de curator de winkels van SuperTrash opengehouden. De verkoop van voorraden in de winkels leverde tot nu toe 25.000 euro op.

Overname

Alle activa, behalve de voorraad bij de logistiek partner, worden overgedragen aan ST.Art B.V., een vennootschap van investeerders. In april werd al duidelijk dat een groep anonieme investeerders onder meer het merkrecht, de voorraden en de winkels in Breda en Roermond zou overnemen. Dit heeft 700.000 euro opgebracht.

Deze partij zal met name de groothandelsactiviteiten voortzetten. Aan ongeveer twintig werknemers wordt een nieuw dienstverband aangeboden.

"Van de circa tien biedingen die zijn ontvangen, is uiteindelijk met de twee beste bieders verder gesproken. De bieding van ST.Art B.V. is zowel financieel als wat betreft de voorwaarden beter dan de andere bieding", schrijft de curator in het verslag.