'Suitsupply boekt verlies door forse uitbreiding'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Video Nederlands bedrijf verdient miljarden door strijd tegen water Het Nederlandse bedrijf Arcadis is een grote speler op het gebied van watermanagement. Arcadis hielp onder meer in de VS met de bouw van oplossingen om water tegen te houden na de ramp met orkaan Katrina en heeft een omzet van ruim 3 miljard euro.