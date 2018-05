Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Rond 21 mei krijgen miljoenen mensen weer het vakantiegeld op hun rekening. Meestal komt dit neer op 8 procent van het brutoloon.

Het vakantiegeld wordt berekend over het salaris van 1 juni van het voorgaande jaar tot 1 juni van het lopende jaar. Overigens zijn er ook bedrijven die pas in juni het vakantiegeld uitkeren en ondernemingen die de werknemer zelf laten kiezen wanneer zij dit extraatje willen ontvangen.

Jongeren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat woensdag weten hoeveel van de jongeren tussen 15 en 27 jaar die geen opleiding meer volgden, vorig jaar betaald werk hadden. Ook wordt duidelijk welke studierichtingen de meeste kans op een baan geven.

In april meldde het statistiekbureau dat 4 procent van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar in 2017 zowel geen werk had als geen onderwijs volgde. Daarmee kent Nederland het laagste percentage onder alle landen binnen de Europese Unie.

Handelsmissie naar India

Premier Mark Rutte vertrekt woensdag naar India in het kader van een handelsmissie. Hij wordt vergezeld van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins.

Rutte spreekt tijdens de missie minister-president Narendra Modi van India. Zij zullen in gesprek gaan over de strategische relatie tussen Nederland en India en meer samenwerking op het gebied van politiek en economie.

De Nederlandse bedrijven die meegaan, zijn actief binnen de sectoren water, logistiek & maritiem, agri, food & tuinbouw, hightech & IT, life science & health en smart cities. De economie van India groeit op jaarbasis gemiddeld met ruim 7 procent.

Bierdiners

De Week van het Nederlandse bier gaat donderdag van start. Het is de achtste editie van dit jaarlijkse evenement.

Nederlandse bierbrouwers, de horeca en detailhandel organiseren tiidens deze week proeverijen, workshops, bierwandeltochten, bierdiners en bierfestivals in het hele land.

Verder wordt het beste bier van Nederland bekendgemaakt en zetten verschillende brouwerijen hun deuren open voor geïnteresseerd publiek.

Elektrische auto's

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vrijdag ook nog met cijfers over gedeeltelijk en geheel elektrisch aangedreven auto's in Nederland op 1 januari van dit jaar.

Ook treedt dan de lang verwachte nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties zijn vanaf dat moment verplicht om precies te boekstaven welke privégegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee van plan zijn. Eerder zochten we uit wat dit nu eigenlijk voor ondernemers betekent.

Volgens advocaat Wouter Dammers van LAWFOX is het voor ondernemers vooral belangrijk om overzicht te krijgen. ''Breng de situatie in kaart alsof het je financiële administratie is'', tipt de advocaat. ''Waar vooral naar gekeken gaat worden, is dat je je gegevens goed op orde hebt. Je moet kunnen aantonen dat je het goed geregeld hebt.''

Fipronilaffaire

De Nederlandse eierketen krijgt een nieuw meldpunt voor het doorgeven van onregelmatigheden binnen de sector, zo werd vorige week duidelijk. Dat adviseerde de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen in haar eindrapport.

Die werkgroep is ingesteld naar aanleiding van het fipronilschandaal, dat in de zomer van 2017 aan het licht kwam. Toen bleek dat sommige eieren te veel van de verboden stof fipronil bevatten. Het bedrijf Chickfriend gebruikte de stof bij het bestrijden van bloedluis bij kippen.

Een nieuw laagdrempelig meldpunt is nodig omdat het vertrouwen in het bestaande meldpunt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beschadigd is, liet voorzitter van de werkgroep Bart Jan Krouwel weten. "Het vertrouwen bij de sector is niet meer zo groot door alles wat er gebeurd is. Zoals bedrijven die op slot gegooid worden, voordat duidelijk is wat er precies aan de hand is", stelde Krouwel.

Ondernemen in België

Afgelopen week vond in Antwerpen de Vlaams-Nederlandse Handelsdag plaats. Naar aanleiding daarvan hebben we de do's en don'ts van ondernemen in België op een rijtje gezet.

Wat je vooral wel moet doen als je gaat ondernemen bij onze zuiderburen is investeren in een goede relatie. "Ga eerst lunchen, probeer een band op te bouwen. Als je eenmaal een relatie hebt, heb je aan een Belgische partij wel vaak een partner for life", adviseert business development coach Thomas van Vliet.

Belgische zakenpartners meteen tutoyeren of te uitbundige kleding dragen, zijn daarentegen absolute no go's.