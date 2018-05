Thuiszorgbedrijf Vérian krijgt uitstel van betaling

Het financieel noodlijdende bedrijf is niet meer in staat zijn rekeningen te betalen, maakte Vérian maandag bekend. Volgens een woordvoerster is de schuld aan de Belastingdienst opgelopen tot 2 miljoen euro.

Er is door de rechtbank al een bewindvoerder benoemd, die samen met de directie de leiding heeft gekregen over de organisatie. ''De bewindvoerder zal samen met hen de komende periode gebruiken om alle mogelijkheden te bekijken om continuïteit van werk in dezelfde omgeving zoveel mogelijk te behouden'', meldt Vérian.

De medewerkers blijven tot die tijd in dienst van het Gelderse bedrijf en ook de zorgverlening aan cliënten gaat door. Vérian Care & Clean BV draagt ongeveer een kwart bij aan de totale omzet van Stichting Vérian als concern.

Vérian vroeg begin 2016 al ontslag aan voor honderden medewerkers omdat Apeldoorn en tien andere gemeenten volgens het bedrijf te lage tarieven voor de thuishulp betaalden.

