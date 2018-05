Wereldwijd flinke verschillen in belastingheffing bij overdracht van familiebedrijf

Zowel de belastingtarieven als de vrijstellingen waarvoor familieondernemingen in aanmerking komen, lopen per land sterk uiteen, blijkt maandag uit onderzoek van accountantsorganisatie KPMG in zestig landen.

In sommige landen worden aandeelhouders van familiebedrijven niet of nauwelijks fiscaal aangeslagen bij een overdracht vanwege nalatenschap of pensionering. In andere landen loopt dit juist flink in de papieren.

Bij de nalatenschap van een familieonderneming met een waarde van 10 miljoen euro bijvoorbeeld, loopt de belastingheffing in de zestig onderzochte landen uiteen van 0 euro tot meer dan 3 miljoen euro. Bij pensionering kan het bedrag oplopen tot bijna 3,5 miljoen euro. Ook tussen buurlanden zijn de verschillen soms fors.

'Middenmoter'

"Nederland moet het familiebedrijf koesteren, maar doet dat slechts in beperkte mate. Nederland is een middenmoter in de EU als het gaat om fiscale faciliteiten, met name onze buurlanden hebben de liefde dieper zitten", zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een reactie op het rapport.

In het algemeen leggen westerse economieën familiebedrijven vaak relatief hogere aanslagen op. Daar staat tegenover dat deze landen vaak ook uitgebreide vrijstellingen kennen, stelt KPMG.

