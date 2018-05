Lakeman dagvaardt ABN AMRO voor 7 miljoen vanwege renteswaps

Dat maakt de claimorganisatie maandag bekend. Lakeman eist compensatie voor de schade die deze bedrijven hebben geleden door het afsluiten van zo'n renteswapcontract.

Met dit financiële product probeerden de bedrijven zichzelf te beschermen tegen een stijgende rente. Maar de ondernemingen moesten juist geld bijleggen toen de rente in werkelijkheid daalde.

Volgens Lakeman heeft ABN AMRO onrechtmatig gehandeld en heeft de bank de zorgplicht geschonden. Zo zou het concern de bedrijven onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd.

Risico's

ABN AMRO heeft in de ogen van Lakeman "bewust een speculatief een riskant product verkocht". Het financiële risico van de renteswap is volgens Swapschade B.V. volledig bij de mkb-bedrijven gelegd.

"De bank had ze geen renteswaps, maar rentecaps moeten adviseren en verkopen", meent Lakeman. "Een rentecap is een risicoloos financieel product dat de klant beschermt tegen rentestijgingen, terwijl een renteswap de financiële risico's van de klant in alle gevallen ernstig vergroot, ten gunste van de bank."

Negatieve waarde

Bij de ondertekening van de swapcontracten zouden die al een negatieve waarde hebben gehad. Daardoor werd automatisch vermogen naar de bank overgeheveld. Bij de betreffende bedrijven ging het gemiddeld om 55.000 euro aan vermogen dat naar ABN AMRO vloeide.

Hierdoor hadden de bedrijven minder financiële reserves en waren de ondernemingen minder goed in staat om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Ook was het moeilijker om aan krediet te komen en werd het lastiger om leningen vervroegd af te lossen.

Procedures

In aanvulling op deze dagvaarding worden meer procedures voorbereid, die binnen enkele maanden gestart kunnen worden.

Volgens Lakeman hadden de renteswaps nooit verkocht mogen worden en gaat het om een "volstrekt inferieur en niet-passend product".

"De onwetende klanten zijn niet gewaarschuwd voor de daaraan verbonden risico's en niet gewezen op de niet-riskante rentecaps. Het eigen belang stond voorop en de wettelijk vastgelegde zorgplicht is op een grove wijze geschonden."

