Aantal faillissementen in maart gelijk gebleven

In april werden 252 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk vijftig.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, merkt het statistiekbureau wel op. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak, aldus het CBS.

