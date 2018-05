Ontwikkelaar zet streep door zonnepanelenfabriek in Groningen

Bij nader inzien blijkt de fabriek niet rendabel te bouwen, zo melden verschillende media woensdag.

De ontwikkelaar, die betrokken is bij meerdere grote zonneparken in het noorden, gaat nu samenwerken met Energyra. Deze partij bouwt een fabriek in Noord-Holland voor zonnepanelen die relatief meer stroom produceren en langer meegaan dan traditionele panelen.

Een jaar geleden werd nog aangekondigd dat er een fabriek moest komen in Groningen. De locatie zou werk voor 150 mensen opleveren. Begin 2019 zouden de eerste panelen geproduceerd moeten worden.

Maar door de prijsdaling van zonnepanelen in Europa is het toch goedkoper om de zonnepanelen in te kopen. Volgens Powerfield-directeur Elwin ter Horst worden goedkope Chinese zonnepanelen massaal in Europa gedumpt. Zelfs met enkele miljoenen aan subsidie was de fabriek niet rendabel te krijgen.

De directeur zegt tegen RTV Noord dat het schrappen van het project een "enorme aderlating voor alle betrokkenen en voor de regio als geheel" is.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.