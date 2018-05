Investering van 6 miljoen euro voor huisvestingsplatform voor studenten

De investeringsronde werd geleid door het Zweedse investeringsfonds Vostok New Ventures. Ook Real Web en henQ, die eerder al geld in de onderneming staken, trokken opnieuw de portemonnee.

HousingAnywhere is in 2009 opgericht door Niels van Deuren. Hij probeerde zijn Rotterdamse studentenkamer onder te verhuren toen hij op uitwisseling ging naar Singapore. Het platform is inmiddels actief in ruim vijfhonderd steden in de wereld.

De vorige investering is vooral gebruikt om uit te breiden in Europa en de Verenigde Staten. Na de nieuwe investeringsronde is HousingAnywhere onder meer van plan om een betalingsdienst te ontwikkelen om het makkelijker te maken huur te incasseren.

Volgens Van Deuren zijn het inmiddels niet meer alleen studenten die het platform weten te vinden. "Het aanbod aan kamers en appartementen wordt steeds diverser en we zien steeds meer andere gebruikers die op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte in het buitenland, zoals expats en digital nomads", aldus de oprichter.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.