Dit wordt de week voor ondernemers

Bij de ontbijtsessie Van Willen naar Doen!, die maandag in Amsterdam wordt gehouden, komen bedrijven en overheden in contact om elkaar op ideeën te brengen over duurzaamheid. Ook wordt de eerste gemeentelijke energiecommissaris geïnstalleerd.

Na het ontbijt worden er geljktijdig drie sessies gehouden. Deelnemers kunnen kiezen voor energie-uitdagingen bij bedrijven, verduurzaming van bedrijventerreinen en kantorenparken of restwarmtebenutting van datacenters.

Deelname is gratis na inschrijving. Het ontbijt vindt vanaf 8.00 uur plaats in de Johan Cruijff ArenA.

Voor de rechter

Verder moeten Shell en zijn Italiaanse sectorgenoot Eni maandag in Italië voor de rechter verschijnen. De twee oliebedrijven en een aantal huidige en voormalige bestuurders moeten zich verantwoorden in een corruptiezaak.

Shell en Eni hebben in 2011 om en nabij 1 miljard euro neergeteld voor de exploitatierechten van een olieveld voor de Nigeriaanse kust. De Nigeriaanse regering zou de opbrengst hiervan hebben doorgesluisd naar een onderneming van een omstreden oud-olieminister.

Slechts 201 miljoen dollar zou in de Nigeriaanse schatkist terechtgekomen zijn. Ook in Nederland is aangifte tegen Shell en onder andere topman Ben van Beurden gedaan.

Besmette eieren

De werkgroep Versterking zelfregulering eierketen komt dinsdag met haar eindrapport. Het rapport is gemaakt naar aanleiding van het fipronilschandaal.

De werkgroep richt zich op het verbeteren van de zelfcontrole in de eierketen en werd vorig jaar ingesteld door toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam. Voorzitter Bart Jan Krouwel van de werkgroep presenteert de aanbevelingen.

De fipronilkwestie kwam in de zomer van 2017 aan het licht. Toen bleek dat het bedrijf Chickfriend de verboden stof gebruikte als middel tegen bloedluis. Het Nederlandse ei liep grote imagoschade op.

Air France-KLM

Het bestuur van Air France-KLM komt dinsdag bijeen voor een vergadering over wie de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac moet gaan opvolgen.

Het vertrek van Janaillac was een gevolg van een stemming onder het personeel over een loonvoorstel. Janaillac hoopte door zijn positie te koppelen aan de stemming een doorbraak te forceren in het slepende loonconflict tussen Air France en de bij de vakbonden aangesloten werknemers.

Het personeel van de Franse luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen tijd het werk meerdere malen neergelegd. Dat heeft Air France-KLM naar schatting tot nu toe 400 miljoen euro gekost.

Brede Welvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt woensdag de eerste Monitor Brede Welvaart aan de Tweede Kamer aan.

Het idee achter deze monitor is dat onze welvaart niet alleen uit economische groei kan worden opgemaakt, maar dat heel veel indicatoren een duit in het zakje doen. Zo worden bijvoorbeeld ook indicatoren op het gebied van milieu, gezondheid, onderwijs en arbeid meegenomen.

Ook zet het CBS de brede welvaart in Nederland af tegen die in andere landen binnen de Europese Unie en kijkt het statistiekbureau naar de meest recente ontwikkeling en de trendmatige groei.

Ondernemen in Vlaanderen

Ondernemers die overwegen zaken te gaan doen in België of daar op zoek zijn naar nieuwe handelspartners, kunnen donderdag terecht op de Vlaams-Nederlandse Handelsdag in Antwerpen.

België is voor Nederland het op een na grootste exportland. Het merendeel van de Nederlandse ondernemers dat de Belgische grens over gaat, denkt eerst aan Vlaanderen.

Tijdens het evenement zijn ruim tweehonderd Vlaamse en Nederlandse ondernemers uit diverse sectoren aanwezig. Vlaming en hoofdredacteur van NRC Handelsblad Peter Vandermeersch houdt een toespraak over de relatie tussen Nederland en Vlaanderen met als titel: 'Nederland en Vlaanderen: een relatie vol liefde en respect? Of net niet?'

Retail Awards

Tijdens het Retail Event of the Year, dat donderdag plaatsvindt, worden ook de Retail Awards uitgereikt. Deskundigen binnen de branche hebben samen met de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) een aantal genomineerden geselecteerd.

Binnen de categorie groot zelfstandig merk gaat het om Costes, Suitsupply en Coolblue. In de categorie food retail zijn Jumbo, Stach en Le Pain Quotidien genomineerd en binnen de categorie local hero maken Anna + Nina, Groos en Hutspot kans.

Pinksteren

Zondag is het Eerste Pinksterdag. Met Pinksteren wordt de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus Christus herdacht, die zich vervolgens in de wereld begaven om mensen tot hun geloof te bekeren.

Voor veel mensen betekent Pinksteren bovendien een lang weekend. Hopelijk zit het weer een beetje mee. De warmste Eerste Pinksterdag ooit gemeten vond volgens het KNMI plaats in 1979. Toen werd het maar liefst 29,9 graden in De Bilt. In 1936 was het met 11,7 graden juist de koudste.

Netwerken

Een strak geregisseerd netwerkevenement kan de aanwezige ondernemers helpen om te innoveren, zo schreven we vorige week op basis van onderzoek van Erasmus University en City University of Londen. De onderzoekers bestudeerden een van de grootste zakelijke matchmakingevenementen voor mkb'ers ter wereld.

Om de vruchten van zo’n evenement te plukken, moeten de deelnemers volgens het onderzoek dan wel hun "verkopersmentaliteit" thuislaten. Ze moeten zich vooral richten op het uitwisselen van ideeën en informatie.

Bovendien is het van belang dat de ondernemers al werken aan hun netwerkrelaties voor het netwerkevenement daadwerkelijk plaatsvindt.

Vakantiedagen

De zomerperiode komt dichterbij en dat betekent dat veel werknemers hun vakantie aan het plannen zijn en vakantiedagen willen opnemen.

Maar hoe zit het ook alweer als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? En mag je als werkgever het opnemen van vakantiedagen ook weigeren? We hebben de belangrijkste regels voor je op een rij gezet.