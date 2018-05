Minder kantoor- en winkelruimte aangeboden in eerste kwartaal

Het aanbod aan kantoorruimte is met 4 procent afgenomen, terwijl er 5 procent minder bedrijfsruimte en 3 procent minder winkelruimte werd aangeboden, zo meldt NVM Business maandag.

In vrijwel alle provincies was een afname te zien van het aantal vierkante meters kantoorruimte dat te koop of te huur staat. In Noord-Holland was de afname het grootst in absolute zin. Dit komt onder andere doordat het beschikbare aanbod in Amsterdam met 40.000 vierkante meter terugliep. Alleen in Friesland was juist meer kantoorruimte beschikbaar.

De vraagprijzen stegen in Amsterdam met 5 euro naar gemiddeld 175 euro per vierkante meter per jaar ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Landelijk gezien bleven de prijzen echter op hetzelfde niveau.

Bedrijfsruimte

Het totale oppervlak aan aangeboden bedrijfsruimte, dat bestaat uit logistieke en industriële panden, viel aan het eind van het eerste kwartaal bijna 570.000 vierkante meter lager uit. In Drenthe en Flevoland was relatief de grootste afname te zien, in Gelderland en Noord-Brabant de grootste daling in absolute zin.

"De economische groei, het groeiende producentenvertrouwen en daarmee de blijvend hoge vraag naar bedrijfsmatig vastgoed, liggen ten grondslag aan de afname van het aanbod", stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. De gemiddelde vraagprijzen voor bedrijfsruimte stegen landelijk met 1 euro naar 57 euro per vierkante meter.

Winkelpanden

Het aantal vierkante meter winkelruimte dat op de markt was, nam af met ongeveer 78.500 vierkante meter. Het aantal winkels dat te koop of te huur was, daalde met 140 panden tot 6.600. De gemiddelde vraagprijs voor winkelruimte steeg in het eerste kwartaal met 1 euro naar 151 euro per vierkante meter.

Hoewel het aanbod verder is afgenomen, blijven steden tot vijftigduizend inwoners kampen met structurele leegstand, signaleert NVM. Gemiddeld een kwart van de aangeboden winkelmeters staat daar langer dan drie jaar leeg.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.