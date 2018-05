'Bouwproductie Nederland groeit dit jaar met 4,5 procent'

Dit voorspellen analisten van Rabobank maandag in een sectorprognose. Volgens marktvolgers van de bank zijn er steeds meer uitdagingen die een drempel vormen voor het groeitempo van de branche.

Zo kunnen er zelfs meer faillissementen ontstaan door de flinke groei in de bouwsector. Door de aantrekkende vraag stijgen de prijzen in de bouw. Maar middelgrote bouwbedrijven die zelf geen woningen of gebouwen ontwikkelen, hebben moeite met het doorgeven van de door onderaannemers en toeleveranciers verhoogde prijzen.

De bouwbedrijven zouden de prijsstijgingen niet kunnen compenseren met een hogere verkoopprijs van de woning. Als gevolg daarvan kunnen de resultaten van deze ondernemingen onder druk komen te staan en ontstaan er liquiditeitsproblemen.

Te scherp inschrijven

De analisten halen aan dat bij de vijftien grootste bouwbedrijven een bedrijfsresultaat van 3 procent zeldzaam is. Omdat elke bouwplaats een "fabriekje op zichzelf is", is het moeilijk om schaalvoordelen te realiseren.

"Sommige bouwbedrijven hebben de neiging om (te) scherp in te schrijven op deze projecten", aldus Leontien de Waal, marktanalist Bouw Rabo Real Estate Finance. "Ze nemen van opdrachtgevers risico’s over, die ze met moeite kunnen dragen en beheersen. Daarom is efficiënt werken en goed risicomanagement essentieel."

