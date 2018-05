Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Philips komt maandag met de naar zichzelf vernoemde innovatieprijs. De jury bestaat uit Frans van Houten (directeur Philips), Kees van Dijkhuizen (directeur ABN AMRO), Janus Smalbraak (directeur Pon) en Margot Scheltema, commissaris bij verschillende organisaties. Zij bepalen wie er met 50.000 euro naar huis gaat. Verder worden startups begeleid in het naar de markt brengen van hun product.

Tijdens de halve finale in Rotterdam werden acht finalisten gekozen. De gekozen startups innoveren onder andere in het efficiënter maken van ondernemingen, het helpen van doktors in een digitale wereld en het omzetten van emissies in grondstoffen.

Kansen WK Voetbal Qatar

Maandag is er ook een gratis voorlichtingsavond van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Amsterdam over ondernemen in Qatar. Het gaat specifiek over de kansen die er zijn bij sportevenementen, zoals het WK Voetbal in Qatar. In 2022 wordt het WK gehouden in het Arabische land, maar Qatar wil ook andere sportevenementen naar zich toetrekken.

De Nederlandse ambassade in Qatar en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vertellen over de kansen voor de toeleverende industrie. Eerder inventariseerde NUzakelijk de kansen voor ondernemers bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Het bleek vooral belangrijk te zijn om een lokale partner te vinden om samen mee te ondernemen.

Smart Cities-missie

Verder gaat maandag de innovatiemissie Smart Cities naar New York. Deelnemers gaan kennis delen op het gebied van groene mobiliteit, circulair bouwen en stedelijke ontwikkeling. Ook worden er voorbeelden gepresenteerd over fysieke en digitale infrastructuur, gezondheid en onderwijs.

De missie vindt plaats van 7 tot en met 10 mei. Voor de eerste persoon betalen deelnemers 500 euro, exclusief btw. Een tweede ticket voor hetzelfde bedrijf kost 250 euro.

Eerder zocht NUzakelijk uit hoe je het beste circulair kan ondernemen. Zoek bijvoorbeeld naar een investeerder of partner die een langetermijnvisie heeft. Je kan er ook voor zorgen dat verdienmodellen gebaseerd zijn op het gebruik van grondstoffen. Introduceer bijvoorbeeld een leasemodel voor je producten.

Nederlandse economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert dinsdag een analyse van de Nederlandse economie. Het statistiekbureau gaat antwoord geven op de vragen waar de groei in de Nederlandse economie vandaan kwam en hoe de Nederlandse huishoudens hiervan gaan profiteren.

Eerder meldde het bureau al dat de Nederlandse economie vorig jaar met 3,1 procent is gegroeid, de hoogste stijging in tien jaar. Huishoudens zagen in 2017 hun reële inkomen, dus gecorrigeerd voor geldontwaarding, stijgen met 1,5 procent.

Economen zien dat huishoudinkomens achterblijven bij de economische groei. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde afgelopen week dat de wereldeconomie stevig groeit, maar dat de lonen niet meegroeien in gelijk tempo. IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld wijt het achterblijven van lonen aan het protectionistische handelsbeleid van de VS.

Kwartaalcijfers

Ook volgende week presenteert een reeks beursgenoteerde ondernemingen hun resultaten. De nadruk ligt op dinsdag en woensdag. Zo komen in Nederland op dinsdag ABN AMRO, DSM en PostNL met resultaten over het eerste kwartaal. Op woensdag volgen AB InBev, Boskalis, ING Groep en SBM Offshore met kwartaalcijfers.

ABN AMRO boekte afgelopen jaar een nettowinst van 2,8 miljard euro, ruim de helft meer vergeleken met 2016. De baten stegen met 8 procent naar 9,3 miljard euro. De lasten daalden met 1 procent. De kapitaalbuffer kwam uit op 17,7 procent, flink hoger dan de doelstelling van 13,5 procent die de bank zelf hanteerde.

In februari meldde PostNL lagere verwachtingen te hebben voor toekomstige resultaten. De postbezorger heeft te maken met hogere kosten door regelgeving. Verder dalen de postvolumes sneller dan verwacht. Voor dit jaar verwacht PostNL een daling van 10 tot 20 procent.

Nieuwe privacywetgeving

Vorige week bleek dat veel mkb-ondernemers nog niet voorbereid zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving. In een peiling van MKB Servicedesk zegt zeven op de tien ondervraagde mkb-ondernemer nog geen goede voorbereiding te hebben getroffen.

Een grote meerderheid vindt verder dat de overheid de informatievoorziening over de nieuwe wetgeving niet op orde heeft. De helft van de ondervraagden heeft al wel maatregelen genomen of is van plan dat binnenkort te doen.

Advocaat Wouter Dammer vertelde aan NUzakelijk dat het vooral belangrijk is om het overzicht te krijgen over wat er moet gebeuren in jouw bedrijf. ''Waar vooral naar gekeken gaat worden, is dat je je gegevens goed op orde hebt. Je moet kunnen aantonen dat je het goed geregeld hebt", zei hij.