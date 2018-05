Brancheorganisatie KHN wil keurmerk voor bezorgplatforms

Dit zegt woordvoerder Bart Mouter van de KHN tegen vaksite Snackkoerier.nl. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet een bezorgsite een "goede balans" bieden tussen wat het platform verdient en wat de horeca-ondernemer verdient.

Die balans is er nu vaak niet, zegt Mouter. Details over het keurmerk zijn niet bekendgemaakt. "We onderzoeken wat ondernemers verwachten van een goede bezorgsite en welk verdienmodel daar wat hen betreft het beste bij past", aldus de woordvoerder.

Hij verwijst waarschijnlijk naar de relatie van KHN en sommige horeca-ondernemers met bezorgplatform Thuisbezorgd.nl. De marktleider in bezorgsites rekent volgens de ondernemers een te hoog tarief voor de dienst. Lokaal richten ondernemers daarom al concurrenten van de site op.

