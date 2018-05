'Meerderheid mkb-bedrijven nog niet voorbereid op privacywetgeving'

Dit meldt MKB Servicedesk woensdag op basis van een peiling onder 2.800 ondernemingen. Over drie weken moeten bedrijven al voldoen aan de nieuwe wetten.

In de peiling zegt 77 procent van ondernemers verder dat de informatievoorziening van de overheid "slecht tot heel slecht" is. Vooral ondernemers met kleinere bedrijven met bijvoorbeeld maar een handvol werknemers zijn nog onbekend met de AVG.

De helft van de ondervraagden heeft al wel maatregelen genomen of is van plan dat binnenkort te doen.

Willem Overbosch van MKB Servicedesk noemt de resultaten zorgwekkend: “Hoewel we een duidelijke stijging zien in het aantal bedrijven dat zich bewust is van de nieuwe wetgeving en maatregelen wil nemen, kunnen we tegelijk concluderen dat 70 procent nog geen concrete stappen heeft ondernomen."

