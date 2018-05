Fruittelers bereiden zich voor op verwachte nachtvorst

Volgens brancheorganisatie Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is meetapparatuur in de boomgaarden uitvoerig getest en staan de telers klaar om waar nodig in te grijpen.

Lage temperaturen kunnen zeer schadelijk zijn voor de vruchtvorming bij appel-, peren- en kersenbomen en daarmee mogelijk funest voor de opbrengsten.

Telers kunnen waar nodig ingrijpen met bijvoorbeeld beregening van de boomgaard. Indien nodig worden vuurpotten ontstoken en worden windmolens ingezet om warme lucht door de bomenrijen te blazen. Volgens de NFO lijkt het vooralsnog niet zo'n vaart te lopen.

Ruim een jaar geleden bezorgde nachtvorst de kwekers langere tijd slapeloze nachten. De oogst van appels en peren viel door het koude voorjaar fors lager uit. Een aantal bedrijven ging op de fles.

Het verschil met toen is volgens de kenners dat de nachtvorst nu wat later in het seizoen komt en er veelal al sprake is van vruchtvorming. De vrucht is iets minder vatbaar voor kou dan bloesem.

