ABN AMRO start fonds voor investeringen in energietransitie

Het fonds wil investeringen gaan doen met een omvang van 10 tot 25 miljoen euro, meldt ABN AMRO woensdag.

Volgens Rutger van Nouhuijs, directeur corporate & institutional banking bij ABN AMRO, zijn veel bedrijven die actief zijn in duurzaamheid toe aan een volgende groeistap.

"Voor zo'n stap is naast krediet vaak ook behoefte aan risicodragend kapitaal. Met dit fonds kunnen we klanten voorzien in die behoefte", aldus Van Nouhuijs.

Het investeringsfonds gaat zich vooral richten op investeringen in Nederland en andere landen in Noordwest-Europa.

