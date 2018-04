'Een luie manager is een verademing voor het personeel'

"Als je mensen als kinderen behandelt, gaan ze zich als kinderen gedragen", stelt Martin Waaijer, auteur van het boek De luie manager dat deze week verscheen. Waaijer is van huis uit natuurkundige, maar bleek toch "meer in mensen geïnteresseerd dan in techniek". Waaijer belandde dan ook al snel in de meer organisatorische functies bij verschillende bedrijven.

Daar leerde hij al snel dat hij meer bereikte als hij werknemers zelf verantwoordelijk maakte voor hun taken. "Ik had eens de leiding over een afdeling van tien man en deelde een aantal projecten uit. Mensen kwamen al snel klagen, vonden hun eigen project onaantrekkelijk. Vervolgens zei ik dat ze de projecten dan maar zelf moesten verdelen. Na een week was dat gebeurd, naar tevredenheid van iedereen."

Minder fouten

Volgens Waaijer maken mensen minder fouten als je ze zelf hun gang laat gaan. Bovendien worden werknemers productiever, doordat ze zichzelf organiseren en kunnen bedrijven een hoop kosten besparen doordat ze een flink deel van hun overhead kwijt zijn.

"Managers vinden het vaak moeilijk om medewerkers los te laten, omdat ze bang zijn dat er dingen misgaan. Je moet durven toestaan dat dingen fout gaan, die het personeel vervolgens zelf kan oplossen. Managers zijn in de veronderstelling dat er nu niets misgaat, maar dat is bij veel bedrijven niet zo", stelt de auteur.

"Bovendien deden ze eerder vaak zelf de taken die nu worden gedaan door de mensen die ze aansturen, waardoor ze denken dat ze het zelf beter weten."

Panieksituatie

Een goede manager is volgens Waaijer iemand die in een panieksituatie rustig blijft en het overzicht bewaart. "Een heleboel managers hebben de neiging snel in actie te komen bij hectiek. Maar met impulsief handelen, loop je mensen voor de voeten."

Helaas is ongeveer 70 procent van de managers eigenlijk niet geschikt voor zijn taak, aldus de auteur. Waaijer verwijst naar het Peterprincipe, een term die afkomstig is uit de organisatiekunde. Volgens dit principe stijgt in een hiërarchie iedere werknemer tot een niveau waarop hij niet meer bekwaam is.

Een werknemer die goed functioneert krijgt promotie en dit proces herhaalt zich totdat de werknemer na een promotie niet meer functioneert zoals had gemoeten. De werknemer weer een treetje lager zetten, gebeurt dan meestal niet, waardoor deze blijft zitten op een plek waar hij eigenlijk niet thuishoort.

Agenda niet volplannen

Een luie manager moet vooral de agenda niet helemaal volplannen, vindt Waaijer. "Ongeveer 20 procent van de werktijd moet niet volgepland worden. Als medewerkers de manager dan willen spreken, is dat mogelijk. Bovendien is er dan tijd voor een spontaan kopje koffie met iemand."

Wie volgens deze stijl gaat managen heeft drie hoofdtaken. "Je moet een visie vormen, het liefst samen met de medewerkers. Ten tweede moet je mensen vrij laten en dus ook niet bijvoorbeeld bij alle vergaderingen willen zijn. Als laatste moet je er zijn als je nodig bent", stelt de auteur.

Informele contacten met werknemers zijn volgens Waaijer belangrijk. "Mensen hebben behoefte aan aandacht. Je kunt bijvoorbeeld ook gewoon even langs lopen op hun werkplek, maar dan moet je natuurlijk de indruk vermijden dat je komt controleren. Wat helpt, is rondlopen met een kopje koffie in de hand. Begin ook niet gelijk over het werk, maar maak eerst een praatje over het weer of zo. Geef ze vertrouwen."

Beoordeling

Ook een goed idee is het om medewerkers zichzelf te laten beoordelen. "Voer geen klassieke beoordelingsgesprekken, maar vraag wat de medewerker zelf vond van het afgelopen jaar. Vaak zijn ze eerlijker dan je denkt", merkt Waaijer op.

Wat managers vooral niet moeten doen is controle uitoefenen. "Mensen hebben een bloedhekel aan controle. Ze willen gewoon hun vak uitoefenen. Daarom voelen medewerkers zich prettiger onder een luie manager."

Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een minder controlerende manier van managen leidt tot minder ziekteverzuim bij een bedrijf. Ook is er minder stress en komen er minder burn-outs voor.