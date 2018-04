Lionel Messi mag zijn sportmerk 'Messi' noemen

De Spaanse ondernemer Jaume Masferrer Coma was bang voor naamsverwarring en daar was het EUIPO het mee eens. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat besluit vernietigd.

Het EUIPO vond dat de woorden Messi en Massi zowel visueel als bij het uitspreken te veel op elkaar lijken. Dat zou verwarrend zijn voor het brede publiek. De aanvaller van FC Barcelona stapte vervolgens naar de Europese rechter.

Die oordeelt nu dat de redenering van het bureau niet volledig is. De 30-jarige Messi, die vijf keer werd verkozen tot de beste voetballer ter wereld, is namelijk niet alleen bekend bij sport- en voetballiefhebbers, maar is ook een beroemdheid. Volgens de rechter is de kans op naamsverwarring is daarom onwaarschijnlijk.

De rechter zegt verder dat het mogelijk is dat een enkele consument nog nooit van Messi heeft gehoord, maar dat is geen probleem. Zij kopen waarschijnlijk geen sportartikelen of -kleding, oordeelt het EU-Gerecht.

Massi kan nog in beroep gaan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

