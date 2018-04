Picnic moet Max Verstappen 1,5 ton betalen vanwege video met lookalike

De rechtbank in Amsterdam heeft deze schadevergoeding vastgesteld. Eerder had de rechter al bepaald dat de reclame niet door de beugel kon.

Picnic reageert verbaasd en gaat in beroep. "Ons Facebook-filmpje was grappig bedoeld en alleen bestemd om personeel te motiveren", stelt het bedrijf.

"Zodra we hoorden dat Verstappen het niet leuk vond, hebben we het filmpje diezelfde dag offline gehaald. We kunnen ons niet voorstellen dat Verstappen een schade van zo'n groot bedrag zou hebben geleden."

In het filmpje is te zien hoe een lookalike van Verstappen een wagen van Picnics concurrent Jumbo voorbijloopt en in een bezorgbusje van Picnic stapt.

Het filmpje verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo, sponsor van de coureur, een commercial met Verstappen naar buiten had gebracht.