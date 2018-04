Wijnboeren beleefden vorig jaar slechtste jaar sinds 1957

Vorig jaar werd wereldwijd 250 miljoen hectoliter wijn geproduceerd, meldt de internationale brancheorganisatie OIV dinsdag. Dat is een daling van 9 procent, nadat het niveau de laatste jaren tussen de 270 en 275 miljoen hectoliter was uitgekomen.

De traditionele wijnlanden in Europa kregen harde klappen. In Spanje viel de productie met 20 procent terug, in Frankrijk met 19 procent en in Italië met 17 procent.

Frankrijk zei eind vorig jaar al dat het wijnjaar niet eerder zo slecht geweest is. Befaamde wijnstreken als Bordeaux en Champagne kregen eerst laat in het voorjaar nog vorst te verwerken en daarna perioden van droogte en zware stormen.

Boeren elders in de wereld profiteerden per saldo van de malaise in Europa. Zo werd meer Argentijnse, Zuid-Afrikaanse en Australische wijn op de markt gebracht en bleef de productie in de Verenigde Staten nagenoeg gelijk.