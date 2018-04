Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Van plan om komende week de streekbus te pakken? Dan moet je misschien op zoek naar een alternatief. De chauffeurs en machinisten van het streekvervoer willen maandag en dinsdag namelijk het werk neerleggen. Ook de regionale treinen die niet van NS zijn, zullen dan niet rijden.

De chauffeurs en machinisten eisen dat hun werkgevers met betere cao-voorstellen komen. Het gaat onder meer om het terugdringen van de hoge werkdruk en meer loon.

Begin januari voerden de buschauffeurs ook al actie. Onder de cao voor het streekvervoer vallen twaalfduizend werknemers. De werkgevers hebben via een kort geding bij de rechter geprobeerd een stokje voor de staking te steken. Zij spreken van een "maatschappelijk ontwrichtende staking aan het begin van de meivakantie". De rechter heeft echter besloten de staking niet te verbieden.

Dag van de Arbeid

Dinsdag is het de Dag van de Arbeid. In veel Europese landen is dit een officiële feestdag, maar in Nederland niet. Op de Dag van de Arbeid wordt gevierd dat er op deze dag in 1889 een verdrag is ondertekend waarin afspraken werden vastgelegd over betere werkomstandigheden en een achturige werkdag.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat wel stil bij de Dag van de Arbeid en komt met gegevens over stakingen en werkonderbrekingen in 2017.

In 2016 gingen er ongeveer 19.000 arbeidsdagen verloren door stakingen, ruim 28.000 minder dan in het jaar ervoor het geval was. Zo'n elfduizend werknemers waren betrokken bij 25 stakingen in Nederland.

Nieuwe topman Schiphol

Dick Benschop gaat dinsdag aan de slag als de nieuwe president-directeur van Schiphol. Hij neemt het stokje over van Jos Nijhuis.

Benschop was eerder topman van Shell Nederland en is ook staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geweest. Dat Benschop zowel functies in het bedrijfsleven als in het publieke domein op zijn cv heeft staan, maakt hem volgens president-commissaris Louise Gunning zeer geschikt voor zijn nieuwe baan.

De opvolging van Nijhuis zorgde wel voor opschudding. Hij had namelijk aan De Volkskrant laten weten dat de voorkeur zou uitgaan naar een man, om de verhoudingen binnen de raad van bestuur in evenwicht te houden. Die opmerking viel in Den Haag niet bepaald in goede aarde.

"Er wordt nergens bezwaar gemaakt als er in een raad van bestuur meer mannen zitten dan vrouwen. Ik vind het echt onzin", zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur bijvoorbeeld.

Resultaten Tesla

Tesla publiceert woensdag zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2018. De fabrikant van elektrische auto's stond er in het laatste kwartaal van 2017 niet al te florissant voor. De onderneming zag zijn verlies namelijk nog verder oplopen, terwijl in het voorgaande kwartaal ook al het grootste kwartaalverlies ooit werd geboekt.

Tesla moest in de laatste helft van vorig jaar veel geld steken in het opschroeven van de productie van zijn Model 3. In het eerste kwartaal was de productie echter nog niet op peil, zo moest de autofabrikant eerder in april al toegeven.

Aan het einde van het eerste kwartaal moesten er 2.500 Model 3's per week van de band rollen, maar de onderneming kwam niet verder dan 2.020. Tesla denkt in het derde kwartaal van 2018 wel zoveel Model 3's te kunnen bouwen, dat er een positieve kasstroom bereikt wordt.

Poolse werknemers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert vrijdag cijfers over Poolse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het statistiekbureau zoomt vooral in op de dynamiek van Poolse werknemers die hier eerder aan de slag zijn gegaan. Wie vestigt zich in Nederland en wie vertrekt er weer?

In 2015 waren de meeste arbeidsmigranten afkomstig uit Polen. Er waren in totaal 156.000 Poolse werknemers in Nederland, terwijl hier 205.000 wonen.

Eerder deze week liet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) weten dat drie kwart van de Poolse migranten die sinds 2004 in het bevolkingsregister zijn bijgeschreven, verwachten dat zij over vijf jaar nog in Nederland wonen.

Bevrijdingsdag

Zaterdag is het Bevrijdingsdag. De Nationale Viering Bevrijding begint 's ochtends in Leeuwarden met onder meer de 5 meilezing door filosoof, programmamaker en schrijver Stine Jensen.

Hierna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken op Befrijdingsfestival Fryslân. Dit vormt het startsein voor verschillende festivals in het hele land. Met het traditionele 5 meiconcert op de Amstel wordt de dag uiteindelijk afgesloten.

Lintjesregen

Tijdens de traditionele lintjesregen afgelopen donderdag hebben twee directeuren een lintje ontvangen als beloning voor hun maatschappelijke bijdrage vanuit hun ondernemerschap.

Het gaat om directeur-grootaandeelhouder Johan van Peperzeel van recyclingbedrijf Van Peperzeel Services in Zeewolde en president-directeur George Keune van Keune Haircosmetics in Soest.

Van Peperzeel ontving het lintje onder meer omdat hij zich inzet voor een betere inzameling en recycling van batterijen en metalen. Keune kreeg het lintje omdat zijn bedrijf, dat actief is in 76 landen, niet van dierproeven gebruikmaakt bij het fabriceren van cosmetica. Ook werkt de onderneming met recyclebare flessen.

Lui managen

Een goede manager moet vooral lui zijn en de medewerkers hun gang laten gaan, want die weten zelf over het algemeen perfect wat er van hen verwacht wordt, schreven we afgelopen vrijdag.

"Als je mensen als kinderen behandelt, gaan ze zich als kinderen gedragen", stelt Martin Waaijer, auteur van het boek De luie manager. Waaijer is van huis uit natuurkundige, maar bleek toch "meer in mensen geïnteresseerd dan in techniek". Waaijer belandde dan ook al snel in de meer organisatorische functies bij verschillende bedrijven.

Volgens Waaijer maken mensen minder fouten als je ze zelf hun gang laat gaan. Bovendien worden werknemers productiever, doordat ze zichzelf organiseren en kunnen bedrijven een hoop kosten besparen doordat ze een flink deel van hun overhead kwijt zijn.