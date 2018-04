Vijf tips voor werkgevers om pesten op het werk te voorkomen

Erken dat het kan

Dit is de belangrijkste stap. Van daaruit kan een ondernemer verder met een eventuele aanpak. "Je moet je ervan bewust zijn dat dit ook in jouw bedrijf en door jouw leidinggevenden kan gebeuren", zegt Willemse.

In de helft van de gevallen gaat het om leidinggevenden. Vaak denken we aan een groep collega's die een andere werknemer pest. "Daar ga je op een heel andere manier mee om dan als je de wetenschap heb dat het in 50 procent van de gevallen om leidinggevenden gaat."

Een open bedrijfscultuur

Willemse legt de nadruk op een open bedrijfscultuur met een open stijl van leidinggeven, waarin ruimte is voor suggesties van de werkvloer.

Stimuleer goed gedrag

Maak pesten op het werk bespreekbaar en zorg voor voorbeeldgedrag van de leidinggevenden. Als een leidinggevende in de fout gaat, moet hij ook niet meteen worden ontslagen. "Vaak heeft een leidinggevende zich dat aangeleerd. Die zijn vaak ook van de bodem af opgeklommen en hebben geen cursus gehad."

Beloon teamprestaties

In plaats van kijken naar alleen persoonlijke prestaties moet een werkgever ook kijken naar de prestaties van een team als geheel.

Wees duidelijk in normen en waarden

Een werkgever moet hier direct in zijn en duidelijk maken wat de normen en waarden binnen een organisatie zijn, vindt Willemse. Ook is het belangrijk om op tijd en effectief ingrijpen als het misgaat. "Niet een tijdje laten sudderen. Direct zeggen: zo gaan we niet met elkaar om."

Beluister in onze ochtendpodcast het gesprek dat we donderdag hadden met Willemse (Stichting Pesten op de Werkvloer):