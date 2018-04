Investeren in de Chinese auto-industrie wordt makkelijker

NUzakelijk: Nieuws Detailhandel zet in februari 2,6 procent meer om dan jaar eerder De detailhandel heeft in februari 2,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume was 2 procent hoger, terwijl zowel de foodsector als de non-foodsector hogere opbrengsten in de boeken wisten te zetten.