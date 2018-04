Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Een aantal Nederlandse startups vertrekt maandag naar Duitsland voor een economische missie naar de Hannover Messe, de grootste highttechbeurs van de wereld. De missie wordt geleid door prins Constantijn in zijn rol als ambassadeur voor StartupDelta, het overheidsprogramma voor startups.

De missie heeft tot doel om de positie van Nederlandse startups in verschillende Duitse sectoren te versterken. Er gaan startups mee die actief zijn op het gebied van automatisering, energietechnologie, IT-platforms en kunstmatige intelligentie.

De Hannover Messe trekt elk jaar ongeveer zesduizend exposanten en zo'n tweehonderduizend bezoekers. De beurs duurt tot en met vrijdag.

Baanduren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt maandag met gegevens over baanduren, het aantal jaren dat werknemers in een baan blijven zitten.

Soms stappen werknemers niet alleen over naar een andere baas, maar kiezen ze daarbij ook voor een ander beroep. Vorige maand liet het CBS weten dat meer werkenden de afgelopen jaren zijin overgestapt naar een ander vak.

Vorig jaar hadden 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar een ander beroep dan in 2016. In de meeste gevallen ging het een wissel van beroepsklasse, bijvoorbeeld van een beroep in de zorg naar een pedagogisch beroep.

Ideas from Europe

Twaalf innovatieve ondernemers uit twaalf verschillende Europese landen gaan dinsdag de strijd met elkaar aan tijdens de tweede editie van de Ideas from Europe Finals. Dat doen zij in de Ridderzaal in Den Haag.

Hun ideeën moeten een bijdrage aan het oplossen van problemen in de wereld. Staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaatbeleid en eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska van interne markt, industrie en midden- en kleinbedrijf houden een toespraak tijdens het evenement.

Onder de twaalf ondernemers is ook Mark Offerhaus, CEO van het Nederlandse biotechbedrijf Micreos. Micreos richt zich op het tegengaan van de resistentie van antibiotica. Verder zijn er onder meer ondernemers uit Belgë, Luxemburg, Denemarken en Duitsland aanwezig.

Cijfers

Verder komen uitzender Randstad en verf- en chemiebedrijf AkzoNobel dinsdag met resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar.

In maart maakte AkzoNobel bekend zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC. Met de overname is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

Het concern besloot in 2017 zijn speciaalchemietak af te splitsen. Hiermee wilde het verf- en chemiebedrijf zijn aandeelhouders tevreden stellen nadat een overname van het gehele concern door het Amerikaanse PPG Industries afketste.

Folders

De reclamefolder wordt in het zonnetje gezet tijdens het evenement Hoera voor de Folder. Niet alleen wordt er donderdag gepraat over veranderingen en kansen van de on- en offline folder, ook worden de Beste Folder Awards uitgereikt.

Om de beste folder te kiezen, hebben consumenten de folders beoordeeld op zaken als leesformaat en inspiratie. De folders kunnen meedingen in onder meer de categorieën bouwmarkten, elektronica en living.

Innovatie

Ook is het donderdag Wereld Intellectueel Eigendom Dag, een dag die in het teken staat van het intellectueel eigendom en de rol die dat speelt bij het aanwakkeren van creativiteit en innovatie. De dag vindt ieder jaar plaats op 26 april.

Dit jaar staan de "briljante, ingenieuze, nieuwsgierige en dappere vrouwen" centraal die verandering in de wereld in gang zetten.

Volgens organisator World Intellectuel Property Organization (WIPO) is de dag een kans om te laten zien hoe intellectueel eigendom vrouwen kan ondersteunen bij hun plannen om ideeën naar de markt te brengen.

Koningsdag

Voor sommigen een dagje vrij, voor anderen juist stevig aanpoten: vrijdag is het Koningsdag. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie bezoeken dit jaar Groningen.

Bij de viering wordt ook stilgestaan bij de problemen rond de aardgaswinning in de provincie. Het bezoek van de koninklijke familie begint bij hotel Prinsenhof. Vervolgens leggen zij een route van 1.200 meter door de binnenstad af, langs onder meer de Martinikerk en de Waag.

Veiligheid op de werkvloer

Zo vlak voor het weekend is het bovendien Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, met alle aandacht voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten en hoe die te voorkomen en genezen.

Afgelopen week presenteerde ook de Inspectie SZW een nieuw rapport over dit onderwerp. Hieruit bleek dat in Nederland in 2016 11 procent van de werknemers gebukt ging onder een beroepsziekte. Jaarlijks komen er vijftig tot zeventig werknemers om het leven als gevolg van een bedrijfsongeval.

Vooral bij kleine bedrijven zijn de risico's voor werknemers vaak niet goed in kaart gebracht. We zochten uit wat je als ondernemer kunt doen om de veiligheid voor je personeel te vergroten. Een belangrijk advies van de Inspectie SZW is om er vooral veel over te praten binnen de onderneming.

Creatieve opleidingen

En een opmerkelijke oproep vorige week van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO: stop met de opleidingen voor artiest en voor DTP'er, opmaker van bijvoorbeeld boeken bij een uitgever.

Volgens de commissie, die een advies uitbracht aan de minister van Onderwijs, bieden in het algemeen te veel mbo-opleidingen in de creatieve sector onvoldoende kans op een baan.

Voor de studies waar het om gaat, zouden de plaatsen moeten worden beperkt en de kwaliteit verbeterd. Scholen moeten bovendien beter op de hoogte zijn waar afgestudeerden eigenlijk terecht komen op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs.