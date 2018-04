Online bloemist Bloomon bezorgt nu ook in Frankrijk

De lancering van de dienst volgt na een geslaagde proef in een aantal Franse steden. Het is het zesde Europese land waar het internetbedrijf bloemen bezorgt.

De uitbreiding naar Frankrijk is een logische stap voor Bloomon, want het bedrijf wil op den duur actief zijn in heel Europa. Verder heeft Bloomon ook een Franse investeerder: Partech. In totaal haalde het Amsterdamse bedrijf eind 2016 een investering van 21,4 miljoen euro op.

Bloomon is in 2014 opgericht door Patrick Hurenkamp, Bart Troost en Koen Thijssen. Het bedrijf beroept zich erop een kleinere leveringsketen te gebruiken dan de traditionele bloemist. Bloemen worden direct ingekocht bij de producent en afgeleverd bij de consument.

Bloomon heeft inmiddels bloemen bezorgd bij 250.000 huishoudens in Europa. Het bedrijf meldt dat het aantal klanten elk jaar verdubbelt. Bloomon is actief in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en nu dus ook in Frankrijk.