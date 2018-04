'Inzet op emissieloos vervoer biedt Nederlandse bedrijven kansen in China'

Het land zet stevig in op slimme en mobiele mobiliteit, zo zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een bijeenkomst in Shanghai.

De staatssecretaris is op handelsmissie in China met 39 Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie.

"Ik ervaar grote interesse in de manier waarop we in Nederland inzetten op slimme en groene mobiliteit, want ook voor China is dat noodzakelijk. Hun wegen zijn vol en de luchtkwaliteit is vaak beneden peil. Daarom zetten ook de Chinezen vol in op emissieloos vervoer en zijn ze erg benieuwd naar onze oplossingen", stelde Van Veldhoven.

Volgens de staatssecretaris kunnen Nederlandse bedrijven op hun beurt leren van China, waar alles groot aangepakt wordt. Zo openen Chinese autofabrikanten fabrieken waar alleen maar elektrische auto’s gemaakt worden. In Nederland moeten in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.

Ook minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins zijn deze week in China.