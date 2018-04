Detailhandel zet in februari 2,6 procent meer om dan jaar eerder

In de non-foodsector deden winkels in meubels en woninginrichting en de drogisterijen het goed. Ook de omzet van de winkels in kleding en de winkels in recreatie-artikelen groeide, aldus het CBS.

Opvallend was echter het omzetverlies voor winkels in doe-het-zelfartikelen, waaronder ook de keukenwinkels en bouwmarkten. Die kampten voor het eerst sinds juli 2016 met omzetverlies, aldus het statistiekbureau. Ook de omzet van de winkels in schoenen en lederwaren en van de winkels in consumentenelektronica en witgoed was lager dan een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 2,4 procent meer om te zetten, bij een bijna 1 procent hoger volume. De groei is volledig toe te schrijven aan de supermarkten, zo constateerde het CBS. De omzet van de speciaalzaken kromp.

Online werd 17,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Bij webwinkels, die als hoofdactiviteit de verkoop via internet hebben, dikten de opbrengsten met bijna 16 procent aan. Bij winkels waarbij online verkoop een nevenactiviteit is was sprake van een groei met zo'n 21 procent.