NUzakelijk: Nieuws ACM schrapt boetes van bijna 12,5 miljoen euro voor koel- en vrieshuizen De bestuursrechter in Rotterdam heeft de boetes van in totaal bijna 12,5 miljoen euro die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd aan vier ondernemingen met koel- en vrieshuizen geschrapt.