Aantal failliet verklaarde bedrijven stijgt in maart

NUzakelijk: Nieuws 'Een op de vijf Nederlanders koopt in 2021 via stemgestuurde techniek' Winkelen met je stem via technieken als Apples Siri, Googles Assistant en Alexa van Amazon wordt populair. Naar verwachting koopt 20 procent van de consumenten in 2021 met zijn stem. Binnen drie jaar is stemgestuurd winkelen mogelijk bij twee op de drie Nederlandse retailers.