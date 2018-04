Handelsmissie China leidt tot 248 miljoen euro aan contracten

De overeenkomsten hebben een totale waarde van 248 miljoen euro, schat minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel. Het gaat vooral om deals in de land- en tuinbouwsector.

De land- en tuinbouw is al goed voor bijna 200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden, meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten, die ook in China is.

Zo zijn er contracten gesloten op het gebied van babyvoeding, pluimvee en bloemen en planten. Ook Nederlandse kennis over kasteelt (zoals klimaatregeling en duurzame glastuinbouw), de verwerking van aardappels, veredeling en landbouwkundig onderzoek valt in China in vruchtbare aarde.

Eerst contacten

Op termijn zal de opbrengst van alle inspanningen aanzienlijk hoger zijn, verwacht Kaag. ''Ook hier geldt: eerst contacten, dan contracten'', laat ze vanuit China weten. Volgens haar heeft Nederland China veel te bieden.

Nederlandse kennis en technologie zijn volgens Schouten volop in trek, omdat die China kunnen helpen ervoor te zorgen dat er voor alle 1,4 miljard inwoners steeds genoeg te eten is. Naar de duurzame, veilige en gezonde Nederlandse voedselproducten is veel vraag.

Leren

China is voor Nederland de belangrijkste markt voor land- en tuinbouwproducten buiten de Europese Unie. Nederland kan weer van China leren ''over schaalgrootte, duurzame energie en robotisering''.

Aan de handelsmissie deze week doen vertegenwoordigers van zo'n 165 bedrijven mee, samen met een zware kabinetsdelegatie.