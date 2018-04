Minder doe-het-zelfwinkels boeken samen meer winst

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In tien jaar tijd is het aantal doe-het-zelfwinkels met 6 procent afgenomen van 5.290 naar 4.960 winkels. Niet alleen de kleine ondernemers verdwenen uit het straatbeeld, ook het aantal bouwmarktvestigingen liep met ruim 7 procent terug.

De omzet van dit soort winkels nam een tijd lang (van 2010 tot 2014) af, maar de afgelopen twee jaar gaat het beter. In 2016 steeg de totale omzet van de doe-het-zelfwinkels met 3,7 procent, in 2017 zelfs met 7,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet van bouwmarkten steeg in 2017 met 5,7 procent.

Volgens het CBS profiteerde de sector onder meer van de opleving van de woningmarkt.

De onderzoekers komen verder met cijfers over het aantal bouwmarkten per regio. In verhouding tot het aantal inwoners had Friesland in 2017 de meeste bouwmarkten: dertien winkels per honderdduizend inwoners. In Noord- en Zuid-Holland stonden in 2017 relatief de minste bouwmarkten: vijf per honderdduizend inwoners.