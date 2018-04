Amsterdam in Europese top vier van meeste hotelgasten

In totaal sliepen vorig jaar 8,36 miljoen buitenlandse gasten in de hoofdstad. Dat het zo goed gaat, maakt Amsterdamse hotels aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Uit het rapport van Cushman & Wakefield blijkt dat buitenlandse beleggers veel investeren in Amsterdamse hotels. In 2017 is in totaal voor 1,7 miljard euro belegd in Nederlandse hotels, dat is 10 procent van alle hotelinvesteringen in Europa.

Airbnb

Verder kunnen hotels in Amsterdam beter concurreren met Airbnb: de gemiddelde prijs van een hotelkamer en een Airbnb-huis zijn in Amsterdam bijna hetzelfde. Het gemiddelde prijsverschil tussen een tweepersoonskamer en Airbnb in Amsterdam is 3 euro.

Dit is een groot verschil met andere Europese steden. In Parijs is het prijsverschil gemiddeld 147 euro, in Londen en Rome 60 euro.

Persoonlijker

Volgens onderzoeker Frank van der Sluys van Cushman & Wakefield heeft de hotelmarkt geleerd van Airbnb. Hotels zijn kleinschaliger en persoonlijker geworden, zegt hij.

"Tegelijkertijd is Airbnb inmiddels ook een beetje aan de oorspronkelijke gedachte voorbijgeschoten. Het is al lang geen Airbed & breakfast meer en het prijsverschil met een hotelkamer is in Amsterdam bijna verdwenen."