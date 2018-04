Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komen vanaf maandag samen voor hun jaarlijkse Voorjaarsvergadering. Bij de vergadering in Washington schuiven onder meer centrale bankiers, ministers van Financiën en wetenschappers aan.

De kopstukken bespreken internationale ontwikkelingen, waaronder de economische vooruitzichten, het terugdringen van armoede, economische ontwikkeling en de effectiviteit van hulp. De Voorjaarsvergadering duurt tot en met zondag.

Handel in Duitsland

De Duits-Nederlandse Handelskamer houdt dinsdag de derde editie van de Duitslanddag. Ondernemers met interesse in de Duitse markt kunnen hier terecht voor tips over zakendoen bij en met onze oosterburen.

Tijdens workshops krijgen ondernemers informatie over onder meer juridische en fiscale kwesties en over marketingstrategieën. Ook worden politieke en macro-economische ontwikkelingen in Duitsland belicht.

Nederlandse ondernemers die plannen hebben de Duitse markt te betreden, kunnen de Duitslanddag gratis bezoeken na aanmelding. Het evenement vindt plaats in DeFabrique in Utrecht.

Kwartaalcijfers

Het nieuwe cijferseizoen is weer van start gegaan. Woensdag doen onder meer bierbrouwer Heineken, chipmachinefabrikant ASML, tankopslagbedrijf Vopak en informatieleverancier RELX een boekje open.

Heineken boekte over heel 2017 meer winst en een hogere omzet. Het biervolume groeide met 3 procent. De bierbrouwer was vorig jaar goed voor een nettowinst van ruim 2,2 miljard euro.

Ook ASML en RELX, dat later dit jaar overigens een volledig Brits bedrijf wordt, boerden goed. Vopak zag zijn winstgevendheid echter wel afnemen.

Franchise

Overweeg je een vestiging van Bakker Bart, Délifrance, FEBO of Specsavers te beginnen? Voor mensen die er wel wat voor voelen zich aan te sluiten bij een franchiseformule, wordt donderdag de Franchiesebeurs Onderneem 't gehouden bij De Loods in Nijkerk.

Op de beurs zijn vijftig franchiseformules te vinden. Daarnaast is er een seminarprogramma waarin startende franchisenemers uitgebreide informatie krijgen over franchising en is er een overzicht van alle vestigingen die beschikbaar zijn voor overname of die nieuw geopend kunnen worden.

Managementboeken

Tijdens het Managementboekengala in The Boathouse Kralingen in Rotterdam donderdag wordt bekendgemaakt welk boek de titel Managementboek van het Jaar 2018 krijgt.

De vijf genomineerden zijn No Risk No Fun van Robert ’t Hart en René Pennings, Échte winst van Petra Hoogerwerf, Iedereen verandert, nu wij nog van Hans Vermaak, Robot aan het stuur van Jochanan Eynikel en The future of shopping van Jorg Snoeck en Pauline Neerman. Vorig jaar won Het innovatiedoolhof, geschreven door Gijs van Wulfen.

Omstandigheden op de werkvloer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt vrijdag in samenwerking met TNO in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) bekend hoe het in 2016 gesteld was met de werkomstandigheden van Nederlanders. Is er op de werkvloer genoeg aandacht voor veilig en gezond werken?

Vorig jaar bleek uit de NEA dat in 2016 minder mensen bezorgd waren om het behoud van hun baan. Een kwart van de 15- tot 65-jarigen in loondienst maakte zich hier zorgen over.

In 2007, voor de economische crisis losbarstte, maakte trouwens maar 16 procent van de werknemers zich zorgen.

Laagopgeleid

Moeten we af van de termen laag- en hoogopgeleid? Het is een discussie die al langer leeft, maar vorige week kwam het onderwerp opnieuw op tafel door schrijfster en columnist Marianne Zwagerman. Onbedoeld zetten we mensen weg als laag, terwijl het vakmensen zijn, zei Zwagerman tijdens een bijeenkomst voor ondernemers vorige week.

Maar is de term laaggeschoold echt zo erg? Met "laagopgeleid" plak je meteen een label op iemand, liet MKB-Nederland ons desgevraagd weten. "Het gaat ons niet om hoog- of laagopgeleid, maar om goed opgeleid, passend bij ieders eigen talenten en ambities", aldus een woordvoerder van de ondernemersvereniging.

"We kunnen niet zonder goede installateurs, bakkers, metselaars, noem maar op. Er zijn talloze ondernemers die 'laagopgeleid', maar zeer succesvol zijn", vindt MKB-Nederland.

Familiebedrijf

Afgelopen week werd bekend welk bedrijf zich dit jaar het Beste Familiebedrijf van Nederland mag noemen. Dutch Flower Group ging er met de prijs vandoor.

De onderneming is een koepel van dertig handelsbedrijven die gespecialiseerd zijn in de sierteelt.

"Het is een echt familiebedrijf dat internationaal een enorme groei doormaakt en inmiddels wereldwijd de grootste is in haar markt. Ondanks de groei is de organisatie erin geslaagd om niet alleen de participatie van haar medewerkers te stimuleren maar ook aan de familiecultuur vast te houden", aldus de organisatie.