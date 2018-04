'Stijgende prijzen zitten bouwbedrijven dwars'

Dat stelt branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB in het AD maandag. Door te hoge kosten en een tekort aan personeel zou een nieuwe bouwcrisis dreigen.

Veel bouwbedrijven tekenden jaren geleden in voor projecten, maar zitten met de toen afgesproken prijs te dicht op of zelfs onder de kostprijs.

Onlangs ging het Brabantse bouwbedrijf Moonen failliet door dergelijke problemen. ''We hebben signalen dat meer bedrijven in de sector hier last van hebben'', vertelt Coen van Rooyen van de NVB. ''Het gaat dan met name om bedrijven die vooral bouwen en niet zelf ontwikkelen.''

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) herkent de geluiden van offertes die in crisistijd zijn geschreven en te weinig opleveren. Over faillissementen heeft de organisatie de achterban gelukkig nog niet gehoord. "De bouwsector kruipt net uit een dal en laten we hopen dat dit zo blijft", aldus de AFNL-woordvoerder.

Een pijnpunt dat AFNL wel wil noemen, is de grondprijs waar projectontwikkelaren mee te maken hebben. "Meer dan de helft van de kosten gaat naar de grondprijs. De kosten van bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand maken nog niet eens de helft uit. Daarnaast heb je het arbeidsloon dat slechts 10 procent uitmaakt."

Crisistijd

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland benadrukt dat prijsschommelingen van alle tijden zijn, maar erkent het probleem van de te lage kostprijs.

"Het wordt nu heel zichtbaar. Veelal gaat het over contracten die in de crisistijd zijn afgesloten, onder veelal zeer scherpe condities en met weinig marges. Deze contracten laten erg weinig ruimte voor prijsstijgingen toe", licht de woordvoerder van Bouwend Nederland toe.

Dat de hoge kosten en een tekort aan personeel tot een nieuwe bouwcrisis leiden, is echter wat vergezocht. "Op basis van de geluiden die we van onze leden krijgen, zou ik die stelling niet willen deponeren", aldus de woordvoerder.

Aanpak

Vaak wordt bij aanbestedingen wel een verhoging meegenomen die gekoppeld is aan een prijsindex. Probleem is echter dat die index achterloopt en uitgaat van een gemiddelde, legt Van Rooyen uit. ''Niet overal is de prijsstijging even groot.'' Ook worden de gestegen loonkosten niet meegenomen in deze bouwkostenindex.

Bouwend Nederland adviseert een andere aanpak in toekomst. "Ook volgend jaar zullen er prijsstijgingen zijn en zullen er nog te weinig mensen zijn. Het vraagt om goed overleg tussen bouwpartijen. Oplossingen kunnen liggen op het gebied van innovatie", aldus de woordvoerder.