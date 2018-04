'Met een vmbo-opleiding sta je niet lager in de maatschappij'

Onbedoeld zetten we mensen weg als laag, terwijl het vakmensen zijn, aldus Zwagerman tijdens een bijeenkomst voor ondernemers vorige week.

"Stop met mensen laagopgeleid noemen. Ze zijn praktisch opgeleid, dat is niet slechter dan theoretisch. Er zijn zat mensen opgeleid die theoretisch zijn opgeleid en niks kunnen", zegt Zwagerman nadat iemand de term lager geschoold personeel gebruikte.

Maar is de term laaggeschoold echt zo erg? Met "laagopgeleid" plak je meteen een label op iemand, aldus MKB-Nederland. "Het gaat ons niet om hoog- of laagopgeleid, maar om goed opgeleid, passend bij ieders eigen talenten en ambities", zegt de woordvoerder.

MKB-Nederland ziet veel mensen op het vmbo neerkijken. Wat onterecht is, volgens de ondernemersvereniging. "Ouders zien het vmbo niet zelden als een soort 'restonderwijs' - daar gaat je kind heen als het de havo niet redt. Terwijl een vak leren juist in het vmbo begint. Het is ook niet eerlijk naar die kinderen op het vmbo toe."

Bovendien heeft het bedrijfsleven last van die stigmatisering. "Voor het bedrijfsleven is het van groot belang dat de instroom op het, vooral technische, vmbo en vervolgens mbo op peil blijft. We hebben die mensen gewoon hard nodig. Een onterecht negatief imago helpt daar niet bij", aldus MKB-Nederland.

Onderscheid

GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld bracht het onderwerp in december vorig jaar ter discussie. Ze vroeg of we niet een keer af kunnen van het onderscheid tussen laag- en hoogopgeleiden. Kunnen we niet praten over "mensen met een praktische opleiding" en "mensen met een theoretische opleiding", aldus Westerveld.

Een heel prettige suggestie, omdat er al langer ongemak voelbaar is bij het gebruik van deze woorden, aldus Minister Ingrid Engelshoven van OCW. "We vinden het een sympathiek voorstel om af te zien van de termen hoog- en laagopgeleid, maar het is nog best lastig om alternatieven te vinden die recht doen aan de werkelijkheid. Daar kijken we nu dus naar."

Het vinden van nieuwe termen staat niet op zichzelf. "In het hbo zijn de meeste studenten ook praktisch opgeleid, net zoals in het mbo. Die nuance moeten we wel meenemen", benadrukt de OCW-woordvoerder.

Talent

MKB-Nederland vindt het een goede zaak als de termen laag- en hoogopgeleid worden afgeschaft. "Met een vmbo-opleiding sta je niet lager in de maatschappij. Een vak leren begint op het vmbo en gaat verder op het mbo. Het mbo is hofleverancier van het midden- en kleinbedrijf in ons land", volgens MKB-Nederland.

"We kunnen niet zonder goede installateurs, bakkers, metselaars, noem maar op. Er zijn talloze ondernemers die 'laagopgeleid' zijn, maar zeer succesvol zijn", aldus de woordvoerder van MKB-Nederland.

Volgens Zwagerman gaat het er echter niet alleen om, dat mensen het niet meer laagopgeleid noemen. Ze zijn niet laagopgeleid, zegt ze.

"Weet je wat je wat een automonteur moet leren. Weet je hoe vaak die terug moet komen om zijn apk-papieren te kunnen houden. Weet je hoe vaak die terug moet komen naar Range Rover en ineens zijn er Tesla's zonder verbrandingsmotor. Een leven lang leren."