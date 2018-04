'Nederland herbergt dit jaar meer buitenlandse dan binnenlandse hotelgasten'

Daarmee is er sprake van een kantelpunt, meldt ABN Amro vrijdag in een rapport over de vrijetijdssector. Het totale aantal hotelovernachtingen zal dit jaar met 7,3 procent stijgen.

Steeds meer buitenlandse toeristen weten Nederland te vinden. De afgelopen vijf jaar groeide het aantal hotelgasten uit Duitsland en Azië bijvoorbeeld met respectievelijk 65 en 71 procent. Ook het aantal Belgische, Amerikaanse en Britse gasten nam stevig toe.

Vorig jaar vonden er 48,6 miljoen hotelovernachtingen plaats in Nederland, een stijging van 33 procent ten opzichte van 2012. Van de in totaal 28,6 miljoen hotelgasten waren er 14 miljoen afkomstig uit het buitenland.

Volgens ABN Amro zal het aantal hoteltoeristen vanuit het buitenland sterker blijven stijgen dan dat uit Nederland zelf. "Het is dus ook voor hotels erg gunstig dat economieën in belangrijke herkomstlanden ook in 2018 en 2019 groei vertonen", stelt de bank.

Airbnb

Gasten zoeken ook steeds vaker een accommodatie via deelplatformen als Airbnb. Vooral logiesondernemers in Maastricht, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam ervaren hiervan concurrentie.

De sterke groei van het toerisme heeft ook een keerzijde, tekent ABN Amro aan. Zo telt Amsterdam op elke inwoner tien hotelgasten. De zogenoemde toerismedruk is er hoog, ook in internationaal opzicht.

Onderzoeksbureau McKinsey constateerde eerder dat Amsterdam op het gebied van toerismedruk, gemeten in het aantal toeristen per vierkante meter en het aantal toeristen per inwoner, op de veertiende plek staat op een lijst van 68 wereldsteden.

"In andere Nederlandse steden lijkt minder sprake te zijn van onvrede. Mocht de groei van het toerisme zo doorzetten, dan is het niet uitgesloten dat ook hier meer weerstand ontstaat", denkt sectoreconoom Sonny Duijn.

Deze onvrede kan volgens de econoom ingedamd worden door spreiding van de toeristen over verschillende locaties zoveel mogelijk te stimuleren.